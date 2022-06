Après deux ans de fermeture post-Covid, Saint-Nectaire fait le pari de rouvrir son centre aqualudique

Les bassins de Thermadore avaient fermés en 2020 à cause du Covid. Une fermeture qui aura duré deux ans, faute de soutien financier de l'Etat. La municipalité a finalement décidé de rouvrir son centre aqualudique, à perte, mais dans l'intérêt de sa population.

ModifierÇa a beaucoup manqué", disent dans un sourire ce nageur et son fils. Le centre aqualudique Thermadore était fermé depuis 2020 à cause du Covid. Faute de soutien financier de l'Etat, la municipalité gestionnaire n'avait pas pu rouvrir l'établissement.

Avec les premiers nageurs de retour au centre aqualudique de Saint-Nectaire. Reportage.

Le maire, Alphonse Bellonte, est le premier à déplorer ce manque d'aide. Lors des fermetures administratives liées au Covid, le chômage partiel des salariés, notamment n'a pas été couvert. "Nous sommes en régie municipale, ce n'est pas couvert", regrette l'élu. "On n'aide pas les collectivités sur le fonctionnement. On va les aider sur des investissements, mais nous l'investissement est déjà là."

Alphonse Bellonte, maire de Saint-Nectaire, a fait le pari de rouvrir le centre aqualudique malgré un budget en déficit.

80 000 euros de fonctionnement annuel

Pour alerter l'Etat, Saint-Nectaire a donc voté, deux années de suite, un budget déficitaire. Après avoir épuisé tous les recours pour demander des aides publiques, Saint-Nectaire a finalement décidé de relancer cet équipement à perte. "C'est un choix de la collectivité mais ce choix est cornélien parce qu'il y a une dotation de fonctionnement annuelle de 80 000 euros, et je pense qu'en France il n'y a aucune piscine de collectivité qui est bénéficiaire."

C'est donc le service à la population qui a primé dans ce choix, avec notamment la reprise de l'accueil des scolaires et la mise en place, tout l'été, de cours pour apprendre à nager. Des cours qui ont manqué à ces enfants de la montagne. "Ils n'ont pas pu s'exercer avant, ils partent en vacances avec beaucoup d'appréhension, on a beaucoup d'enfants qui ne sont pas familiarisés avec l'eau et pour les parents c'est un énorme stress", constate le responsable d'exploitation de Thermadore.

L'établissement recherche aussi une esthéticienne pour rouvrir son institut bien-être.

Le centre aqualudique de Saint-Nectaire est ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 19h.