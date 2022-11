Après deux ans de travaux, la chambre à gaz de l'ancien camp de concentration du Struthof rouvre au public

"C'est une opération de restauration patrimoniale et non de reconstruction ou de réhabilitation", indique Pierre Dufour l'architecte en chef des monuments historiques qui a supervisé la rénovation de la chambre à gaz de l'ancien camp de concentration du Struthof dans le Bas-Rhin. Les travaux ont duré deux ans pour un budget de 1,6 millions d'euros. Il s'agissait de stopper les dégradations notamment dues à l'humidité.

ⓘ Publicité

Une chambre à gaz aménagée en 1943

Le bâtiment est composé de cinq salles. Le visiteur passe par trois pièces avant d'arriver dans la chambre à gaz, une petite salle de neuf mètres carré, à la faïence blanche et la porte capitonnée. Une muséographie épurée et émouvante a été mise en place, avec des photos et parfois des objets des victimes.

Cette chambre à gaz expérimentale avait été aménagée en 1943 à la demande des médecins de l'université nazie de Strasbourg. Elle a servi à expérimenter des gaz de combat, notamment sur des déportés tziganes. 86 Juifs, hommes et femmes, y ont aussi été assassinés sur ordre du professeur Hirth, responsable de l'institut d'anatomie de la Reichsüniversität de Strasbourg qui souhaitait constituer une collection de squelettes.

La visite propose des objets d'époque, exposés sobrement © Radio France - Olivier Vogel

52.000 déportés furent internés dans ce camp, (seul camp de concentration nazi installé sur le sol français, dans l'Alsace annexée) entre mai 1941 et avril 1945. Le camp de concentration du Struthof fut l'un des plus meurtriers avec 22 000 morts, principalement de faim, d'épuisement et de traitements inhumains.