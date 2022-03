C'est un jour très spécial pour les Australiens et les Néo-Zélandais. L'Anzac Day, chaque 25 avril, est une journée de commémorations des soldats morts lors de la Première Guerre Mondiale. Un mémorial a été installé près de Villers-Bretonneux, théâtre de combats lors de la batille de la Somme.

Après deux ans sans à cause du Covid, l'Anzac Day aura bien lieu au mémorial de Villers-Bretonneux

Chaque 25 avril, de nombreux Australiens et Néo-Zélandais se retrouvent au mémorial de Villers-Bretonneux pour rendre hommage aux soldats morts pendant la Première Guerre Mondiale.

La Picardie a été l'un des théâtres majeurs des affrontement de la Première Guerre Mondiale. La bataille de la Somme est l'une des plus sanglantes du conflit. Beaucoup d'Australiens et de Néo-Zélandais, venus se battre dans le camp des Alliés, ont perdu la vie dans les plaines picardes, à Villers-Bretonneux ou à le Hamel par exemple. Chaque 25 avril, le pays océanique commémore ses anciens combattants au mémorial installé près de Villers-Bretonneux mais situé sur la commune de Fouilloy. La grande cérémonie, instaurée en 1998, aura bien lieu cette année après deux annulations à cause de la pandémie de Covid-19.

"C'est super pour les Australiens, les Néo-Zélandais et les gens qui vivent ici en France", se réjouit Rebecca Doyle, la directrice du centre John Monash, du nom du commandant australien, à la tête de toutes les forces armées alliées lors de la bataille de le Hamel en 1918, "la première bataille moderne", ajoute Stéphane Chevin, le maire de la commune.

Rebecca Doyle, la directrice australienne du centre John Monash et Stéphane Chevin, maire de le Hamel. © Radio France - Bastien Thomas

Un cimetière militaire a été installé pour ne pas oublier toutes les victimes australiennes et néo-zélandaises dans la Somme. © Radio France - Bastien Thomas

Des milliers de soldats ont perdu la vie dans la Somme lors de la Première Guerre Mondiale. © Radio France - Bastien Thomas

Le 25 avril prochain, à l'aube, la cérémonie débutera avec de nombreux ressortissants anglo-saxons qui auront fait le déplacement. "Lors du centenaire, il y avait près de 8000 personnes", se souvient Stéphane Chevin. Un devoir de mémoire très fort chez les Australiens. "Une fierté", commente Dominique, 64 ans, venu du Nord pour visiter le centre John Monash ce dimanche. "Nous Français devrions prendre exemple sur eux", dit-il encore. C'est son ami Bruno qui l'accompagne dans la visite. Sa sixième depuis l'ouverture du centre. "Je suis de la région. Il y a beaucoup de cimetières anglais, ici c'est un australien. Mais je suis très marqué par les affrontements de la Première Guerre Mondiale ici. J'ai connu des gars qui ont fait Verdun. Cette histoire, c'est quelque chose qui est ancré en moi" explique-t-il.

Ces commémorations mobilisent énormément en Australie. "C'est très important parce qu'à l'époque, l'Australie était un petit pays, en pleine construction, et beaucoup de gens se sont engagés volontairement pour défendre le Commonwealth", termine Rebecca Doyle.