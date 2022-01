Après deux féminicides en moins d'un mois, les colleuses féministes se mobilisent à Besançon

Depuis le début de l'année, deux femmes ont été tuées par leurs conjoints à Besançon. En réaction, les colleuses féministes se mobilisent plus que jamais. Avec des slogans en soutien aux victimes : "violeur on te voit", "ta main sur mon cul, mon poing dans ta gueule", ou encore "non, c'est non".

"Qui ne dit mot ne consent pas", "violeur, on te voit", "dénonce ton pote violent", "mon nom c'est pas salope". Autant de slogans collés sur les murs de Besançon par un groupe de féministes, les "colleuses". Fondé il y a un peu moins de deux ans, en même temps que dans les autres grandes villes françaises, les colleuses sont bien plus actives depuis le début de l'année 2022. Elles collent, en réaction à une actualité dramatique, deux féminicides ont eu lieu en moins d'un mois.

Le nombre de colleuses est passé de 10 à plus de 30 depuis les féminicides à Besançon

Le nombre de colleuses bisontines est passé d'une dizaine à plus de trente, explique Sacha, militante de 29 ans : "c'est le début de l'année, c'est déjà l'hécatombe. Faut qu'on montre qu'on est là et il faut que ça cesse en fait. On ne nous écoute pas, donc on va écrire, il n'y a pas de souci." Ce samedi soir, elle colle avec trois autres jeunes femmes. Elles se sont donné rendez-vous via un groupe de conversation privée sur les réseaux sociaux, chacune prend ses slogans, sa colle, ses pinceaux et c'est parti.

Pour Mélina, mère au foyer de 29 ans, coller permet de libérer la parole des victimes : Copier

"Le but, c'est quand même d'aller assez vite. Donc on a toutes un rôle bien défini. Après, plus rapidement, c'est fait mieux c'est.", raconte Mélina, jeune mère de famille, car leurs collages sont illégaux. Même si, elle l'admet, à part des rappels à la loi, la police est bienveillante, surtout sur les derniers collages : "on a écrit : Corinne, on ne t'oublie pas. Et Céline, pas une de plus. C'est vrai que la ville les a laissés beaucoup plus longtemps."

"Victime on te croit", un collage qui va de paire avec "violeur on te voit", les deux sont collés sous le pont Charles de Gaulle à Besançon. © Radio France - Rachel Saadoddine

Mais en général, un collage ne reste pas plus de quarante huit heures. Enlevé par les services de la ville ou arraché par des particuliers, comme Amandine a pu le constater : "récemment, on avait collé : éduquer vos fils, des personnes qui sont arrêtés en disant oui, pourquoi les fils? Pourquoi vous ne dites pas les filles... ils ne comprenaient pas où on voulait en venir."

Le but, c'est que le plus de monde possible voit les collages, ouvre les yeux sur ce qui se passe" - Margaux, colleuse de 21 ans

Sous le pont Charles de Gaulle, place de la Révolution ou sur les murs de la mairie, le but, c'est : "que le plus de monde le voit, le plus de monde qui comprenne qui ouvre les yeux, en fait sur tout ce qui se passe", détaille Margaux, colleuse de 21 ans.

"Ta main sur mon cul, mon poing dans ta gueule", Amandine, colleuse de 21 ans explique ce slogan : Copier

Faire comprendre des notions comme le consentement, Sacha colle ce message : "Non c'est non", et explique : "non, je n'ai pas envie d'y aller, non, je n'ai pas envie de faire ça et j'ai pas besoin de dire pourquoi j'ai pas envie." En plus du centre-ville, les colleuses affichent leur message à Ecole-Valentin, Châteaufarine et veulent investir de plus en plus de murs.