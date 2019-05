Après deux noyades dans les Gorges du Fier, le propriétaire du site touristique va clôturer ses accès à la rivière

Après deux noyades en quinze jours dans les Gorges du Fier en Haute-Savoie, la société propriétaire du site touristique va interdire l'accès à la rivière sur son périmètre, et en clôturer les accès.

Lovagny, France

Comment éviter un nouveau drame dans les Gorges du Fier?

Comment dissuader les visiteurs du deuxième site touristique le plus fréquenté de Haute-Savoie après le Mont-Blanc avec cent trente mille visiteurs l'an dernier, d'approcher les berges de ce torrent de montagne très tumultueux et dangereux?

Les messages de prévention, et la sécurité sont-ils suffisants?

Ces questions se posent après deux noyades en quinze jours dans les gorges du Fier situées sur la commune de Lovagny, à une dizaine de kilomètres d'Annecy en Haute-Savoie.

La préfecture de Haute-Savoie a indiqué ce jeudi que tous les acteurs concernés seront réunis une fois les enquêtes de gendarmerie en cours sur les deux accidents mortels seront terminées.

En attendant, la société des Gorges du Fier a décidé de prendre des mesures, partant du constat que la dangerosité des lieux n'est pas assez signalée et l'accès aux berges du Fier trop facile

Améliorer la signalétique, clôturer le chemin d'accès aux gorges

"Dans ce lieu sur-fréquenté, nous devons améliorer la signalétique et bloquer les accès au rivage". C'est le constat partagé ce jeudi par le maire de Lovagny, et la directrice de la société des galeries des Gorges du Fier, propriétaire et exploitant du site touristique, mais aussi des 250 m du chemin d'accès goudronné qui amène à l'entrée payante des gorges.

5 panneaux d'interdiction installés d'ici trois semaines

c'est par là que les promeneurs descendent au bord de la rivière, sans difficulté ni obstacle sur des chemins de terre à flanc de sous-bois.

A ce jour aucune interdiction, un seul gros panneau jaune indique" attention danger. Dans ce cours d'eau de montagne, les eaux peuvent monter brusquement". "Ca on le répète à chaque visiteur, qu'il ne faut pas descendre", témoigne la directrice Enora poizat, "mais les mises en garde ne suffisent pas, les haies que nous avions plantées pour dissuader le passage ont été piétinées. Alors cette fois, en accord avec le maire Henri Carelli" poursuit-elle "on va interdire l'accès au rivage".

5 panneaux de signalisation, du danger, et d'interdiction seront installés d'ici trois semaines sur les 3 parkings, et aux entrées du site. Une clôture va jalonner le chemin d'accès.