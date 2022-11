Après deux semaines de conflit, la grève se termine à la Nouvelle clinique du Tondu de Floirac

Ils rangent leurs banderoles. Les grévistes de la Nouvelle clinique du Tondu à Floirac reprennent le travail ce jeudi, plus de deux semaines après le début de leur grève le 25 octobre. Ce jour là, le mouvement était parti des agents des services hospitaliers (ASH). Ils avaient très vite été rejoints par les ambulanciers, infirmiers, brancardiers, personnels administratifs ou encore secrétaires médicales. Si la prise en charge des urgences vitales continuait d'être assurée, plusieurs centaines d'opérations avaient été annulées.

ⓘ Publicité

Tout s'est débloqué mercredi soir, après une dernière séance de négociation entre direction et représentants du personnel. Elle a permis d'obtenir "une augmentation du point, qui passe de 7,10 à 7,35. Ca fera une augmentation de 80 euros bruts pour les infirmières", témoigne Catherine Forment, déléguée syndicale CGT. "Ce n'est pas ce qu'on escomptait mais à un moment, on n'avait plus le choix. C'était ça ou rien", explique-t-elle.