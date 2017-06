Après dix jours de grève, les pompiers du Nord restent mobilisés

Les pompiers du Nord sont en grève illimitée depuis dix jours. Ils réclament des moyens humains supplémentaires. D'après les syndicats CGT, CFDT, et FO, il manque actuellement 200 pompiers professionnels dans le département.

Si vous habitez Lille, peut-être avez-vous vu passer des camions de pompiers portant le slogan "en grève", écrit à la peinture blanche. Ça fait en effet dix jours, que les pompiers du Nord sont en grève illimitée, afin de réclamer plus de moyens humains. D'après les syndicats CGT, CFDT, et FO, il manque actuellement 200 pompiers professionnels dans le département.

"Il y a un peu plus de deux ans, nous étions 2200 pompiers dans le Nord. Aujourd'hui nous sommes 2000, calcule Quentin De Veylder, le secrétaire de la CGT du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Nord, donc l'effectif a perdu 10% de son volume, tandis que le nombre d'interventions a augmenté d'environ 7%. On marche sur la tête", s'exclame-t-il.

C'est comme si on faisait tourner un restaurant sans cuisto ou sans serveur

Les pompiers dénoncent les conséquences de ce manque de personnel. "Normalement dans une ambulance il faut trois pompiers, décrit Quentin De Veylder, mais souvent, quand il manque du monde, on part à deux. Le problème, c'est qu'à deux, on ne peut pas effectuer certains gestes qui sauvent, parce que ces techniques sont censées être effectuées à trois."

Les syndicats assurent aussi que les victimes situées dans les campagnes sont les premières à souffrir du manque de pompiers professionnels. "Si vous habitez Lille, Roubaix, ou Tourcoing, vous avez les pompiers en deux ou trois minutes, explique Quentin De Veylder, mais si vous êtes dans l'Avesnois ce n'est pas la même musique. Il suffit que la première ambulance soit déjà partie. Pour remplir la deuxième, il faut appeler les pompiers volontaires. Il leur faut du temps pour arriver et tout cumulé on a parfois besoin d'une demi-heure pour arriver sur place. Si la personne a fait un malaise cardiaque, on n'est pas dans les chronos" assure-t-il.

Même en grève, les pompiers interviennent sur le terrain

Les pompiers assurent que depuis le début de leur grève, il y a dix jours, la direction ne les a pas reçus et n'a pas communiqué avec eux. Ils se disent motivés pour poursuivre la grève "aussi longtemps qu'il le faudra". Rassurez-vous néanmoins, cette grève ne change rien pour les victimes qui ont besoin de leur intervention. Les pompiers, comme les hôpitaux sont obligés de répondre aux urgences. Cette grève se manifeste seulement par un refus de réaliser certaines démarches administratives.

Contacté à ce sujet, les élus et la direction du SDIS 59 n'ont pas souhaité répondre. Ils font valoir leur devoir de réserve jusqu'à la fin du second tour des élections législatives.