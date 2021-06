Creuse : après huit mois de fermeture, les salles de sport s'apprêtent à retrouver leurs clients

Les salles de sports de Guéret vont finalement retrouver leurs adhérents ce mercredi 9 juin. Depuis le deuxième confinement, leurs machines de musculation sont quasiment à l'arrêt. Les salles de sport pouvaient uniquement recevoir le public dit prioritaire ( personnes sur prescription médicale, sportifs de haut-niveau, etc.) Cette fois c'est donc le véritable retour du grand public.

Beaucoup d'excitation

A la veille de la réouverture, les machines de la salle Elancia de Guéret sont à l'arrêt, mais les haut-parleurs diffusent leur musique entrainante. C'est comme si Régis Oliveira, le responsable de cette salle située dans la zone POP A, se mettait déjà dans l'ambiance pour accueillir ses clients : " On est ravis de pouvoir rouvrir, très motivés et très satisfaits de retrouver nos adhérents", assure-t-il.

L'équipe de la salle de sport Elancia de Guéret est prête pour le retour des adhérents © Radio France - Camille André

A quelques centaines de mètres de là, dans la salle CrossFit viking spirit, on retrouve le même entrain : " On est remontés à bloc! Ca fait huit mois qu'on attend ça, et on a pris toutes les dispositions pour ouvrir dans les meilleures conditions", assure Kylian Loison, le cogérant.

Le protocole sanitaire ne semble pas gâcher leur plaisir. Pourtant il reste assez contraignant : masque dans les couloirs, aération régulière, jauge limitée à 50% jusqu'à la fin du mois, respect d'une distance de deux mètres entre chaque sportifs, etc.

Les adhérents seront-ils au rendez-vous?

Pour les gérants de salles de sport, une seule question demeure : les clients vont-ils revenir? "On espère que ça va faire comme la réouverture des restaurants : que ça fera une émulation et que ça relancera la motivation générale", indique Kylian Loison.

Beaucoup de salles ont perdu des adhérents pendant cet arrêt forcé. Le jeune rappelle en outre que : "on est sur la période la plus compliquée pour le sport car les gens vont partir en vacances. Pour nous la rentrée c'est septembre : relancer une salle en juin/juillet/août, ça va être compliqué".

Pour attirer les adhérents, CrossFit viking spirit prévoit un festival, avec soirées DJ sur son parking, cet été. Les gérants ont aussi réaménagé leur salle pendant cette coupure. De son côté, Elancia propose une opération commerciale avec des tarifs réduits, pour inciter les Creusois à prendre un abonnement.