Après l'accident de Saint-Just, la sécurité est la priorité numéro 1 à la fête votive de Mauguio

Alors que la fête votive de Mauguio bat son plein depuis samedi soir, l'accident de Saint-Just est de toutes les conversations. Un homme de 72 ans, habitant de Saint-Just, est mort après avoir été renversé par un taureau lors d'un abrivado. Un drame qui rappelle que le risque zéro n'existe pas malgré toutes les mesures mises en place par les mairies qui organisent leurs fêtes votives. Yvon Bourrel, le maire de Mauguio, "nous n'avons pas attendu l'accident de Saint-Just pour mettre en place une sécurité renforcée, c'est un devoir absolu auprès de la population et du public qui a moins l'habitude comme les touristes".

La sécurité est la priorité pendant la fête votive

Mauguio est une des plus grosses fêtes votives de village de l'Hérault avec neuf jours de fête et des encierros, abrivados et bandidos tous les jours. Le risque de l'accident existe, tout est fait pour l'éviter.

Il y a d'abord les affiches aux entrées de la commune, explique Patricia Moullin Traffort, élue chargée des traditions et de la culture "pour que les touristes et les visiteurs extérieurs sachent qu'ils entrent dans un secteur où il y a des taureaux". Puis, au moment des bandidos, abrivados et encierros, les "bombes" retentissent, des gros pétards qui préviennent lorsque les taureaux arrivent et lorsqu'ils repartent. Puis, Dédé passe avec sa fourgonnette. Il donne les consignes sur ses haut-parleurs, "Mesdames et messieurs, attention, un lâcher de taureau va avoir lieu. votre présence sur le parcours engage votre seule responsabilité. Merci". Un message diffusé en français, espagnol, anglais et allemand.

Des barrières et des annonces pour sécuriser au maximum le public

Enfin, et c'est peut-être le plus important, un barriérage de 2 mètres de hauteur encerclent le parcours des taureaux, "nous assurons avec ces barrières l'étanchéité des parcours". La sécurité est une priorité ajoute Patricia Moullin Traffort , "on est en chasse perpétuelle de sécurité avec un niveau le plus haut possible car on sait que c'est ce qui pourrait faire tomber ces traditions donc, nous sommes très vigilants par rapport à ça". avant chaque sortie de taureau, les services techniques font un dernier tour pour vérifier toutes les barrières. Et puis, il y a les locaux pour rappeler "à l'ordre" les plus téméraires ou les plus distraits.

Un barriérage bien respecté dans l'ensemble à commencer par les visiteurs peu habitués, comme Marinette et Sylvette, deux vendéennes, "c'est la première fois pour nous donc on va faire attention d'autant que les commerçants nous ont prévenu ce matin que ça pouvait être dangereux". Un peu plus loin, François, un melgorien sorti avec ses deux enfants "quand on a des enfants on est conscients des risques, on reste derrière les barrières, à distance". Même son de cloche pour Jean-Luc, un photographe du coin, "moi quand j'y vais, je sais que je prends des risques. Ça fait partie du jeu, même si c'est pas un jeu".

Un renfort de moyens humains

Enfin, la sécurité pendant la fête votive c'est aussi la présence de 30 policiers municipaux en plus d'un renfort de gendarmes, 8 ASVP, 4 caméras mobiles en plus des caméras de vidéos surveillance et un visionnage 24h sur 24 de toutes ces caméras "pour intervenir le plus vite possible en cas de problème" précise l'adjoint à la sécurité Laurent Tricoire.

