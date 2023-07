Après l'agression au couteau d'une agent, la direction de l'hôpital de Montauban dévoile un "plan sécurité"

"L'hôpital a souffert d'un manque de stratégie pendant des années", déclare rapidement Sébastien Massip, directeur du Centre Hospitalier de Montauban (Tarn-et-Garonne). Arrivé en 2021, il s'est donné pour mission de faire avancer les nombreux dossiers oubliés dans les tiroirs. Parmi ses priorités figurent la construction d'un Ehpad (un projet qui aurait dû voir le jour en 2007/2008), l'établissement futur de l'hôpital en dehors de la ville, ainsi que la sécurité des 2.000 agents du Centre Hospitalier. Cette attente est tangible sur place, notamment depuis l' agression au couteau survenue le 29 mars dernier, où une agent de service hospitalier (ASH) a été légèrement blessée au niveau de la nuque et du dos. Face à cette inquiétude la direction annonce un plan "sécurité".

Caméras, lampadaires, boutons d'alerte...

Sébastien Massip, le directeur de l’hôpital de Montauban s'empare du problème de sécurité dans l'établissement © Radio France - Nina Valette

Dans le projet global de la nouvelle direction, il y a 84 mesures. Parmi ces mesures, le directeur annonce des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité des salariés.. "Ces mesures seront financées suite à un appel à projet lancé par le ministère de la Santé concernant la sécurisation des hôpitaux publics", explique le numéro un de l'hôpital*.* Une enveloppe de 180 000 euros sera allouée, ce qui permettra l'installation de nouvelles caméras. "Toutes les zones seront couvertes dans les deux prochains mois", précise le directeur. Ce chantier permettra également de compléter le système d'éclairage, notamment sur le second site de Capou. La direction prévoit d'équiper ses "travailleurs isolés" d'un système de déclenchement d'alerte, permettant de contacter en urgence le poste de sécurité, ainsi qu'un bouton d'alerte silencieux pour les services où un sentiment d'insécurité est présent. De plus, il est désormais prévu que les agents de sécurité accompagnent les employés à leurs voitures le soir, sur demande.

En combinant la surveillance par caméra, un meilleur éclairage et des moyens d'alerte rapides, la direction cherche à créer un environnement plus sûr pour le personnel de l'hôpital.

"Moins il y a de moyen, plus il y a d'agressivité"

Pour une fois, les organisations syndicales de l'hôpital reconnaissent un réel changement depuis l'arrivée de Sébastien Massip à la tête du centre hospitalier de Montauban. Cependant, elles ne peuvent qu'observer l'ampleur de la tâche. "Moins il y a de moyen, plus il y a d'agressivité", explique Manuelita Vintar, secrétaire générale de la CGT santé au centre hospitalier. "Parfois, les patients attendent pendant des heures, et personne ne vient prendre de leurs nouvelles. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas le faire, mais nous n'avons pas le temps. Ce ne sont pas les caméras et les lumières qui vont changer les choses, mais cela rassurera le personnel qui est dans un état d'angoisse extrême".

Agnès Séguela, secrétaire de Force Ouvrière, adopte une attitude plus critique concernant l'accompagnement des agents le soir. "Lorsqu'ils arrivent à 14 heures pour leur service, il n'y a pas de places de parking disponibles. Les agents se garent alors dans le quartier, dans des zones qui ne sont pas nécessairement bien éclairées. Cependant, l'agent de sécurité ne peut pas les raccompagner jusqu'à leur véhicule car il ne doit pas quitter l'enceinte de l'hôpital".

La direction travaille également sur une réorganisation des parkings afin de permettre aux salariés de se garer en toute sécurité. De plus, le directeur prévient : "Peu importe l'agent, sa fonction ou sa responsabilité, chaque fois qu'il y a une agression, l'hôpital déposera systématiquement une plainte auprès du commissariat."