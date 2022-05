Après l'annonce de l'arrêt de "Plus belle la vie" à Marseille, la Ville "demande des comptes"

La réaction des acteurs économiques et des politiques n'a pas tardé après l'annonce de France Télévisions de l'arrêt de "Plus Belle La Vie" au mois de novembre. Une page va se tourner dans le quartier fictif du Mistral dans quelques mois, on ne suivra plus les histoires de la famille Mirta, de Vincent et Charles. Des histoires qui ont attiré dans le quartier des milliers de touristes, parfois même des étrangers. La fin de la série va aussi peser sur le plan économique à Marseille et dans la région assure Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Aix-Marseille Provence : "Cette série, tout le monde la connaît en France, elle a permis de mettre Marseille, la Provence, en avant en France et à l'étranger. Beaucoup de touristes qui viennent visiter Marseille demandent où est le quartier du Mistral, où est le bar. Cela a donc des répercussions en termes de tourisme et cela touche, au-delà de l'industrie cinématographique, toute l'économie de notre ville".

Le président de la CCI qui assure que : "Nous sommes la deuxième terre de tournage en France avec plus de 1.700 journées de tournage, environ 80 millions d'euros de retombées. La série en place, c'est 600 emplois, un budget de 27 millions d'euros, c'est quasiment 85.000 euros par épisode".

Tout le personnel, les techniciens, les maquilleurs, décorateurs, scénaristes s'inquiètent pour leur avenir même si France Télévisions a annoncé s'engager dans un nouveau pacte créatif à Marseille avec le tournage de nouvelles séries originales. Le maire de Marseille, Benoît Payan comme Renaud Muselier le président de Région annoncent une rencontre ce vendredi avec les dirigeants de France Télévision.

C’est un peu de l’âme de Marseille et de la région Sud qui disparaîtra au dernier jour de tournage de la série. Je suis désormais très attentif à l’avenir des professionnels concernés par cette fin. Je rencontrerai demain les responsables de France Télévisions, puis plus tard ceux du Groupe Newen, pour m’assurer que les emplois seront préservés et que la pérennité de la création audiovisuelle à Marseille ne sera pas menacée - Renaud Muselier (communiqué de presse)

De son côté Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille en charge de la culture pour toutes et tous, de la création, du patrimoine culturel et du cinéma "demande des comptes".