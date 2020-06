Après l'annulation de l'Ardéchoise 2020, l'association va proposer des "séjours cyclistes" clefs en main

L'Ardéchoise va proposer des séjours touristiques autour du vélo, après l'annulation de l'édition 2020 de la course à cause du coronavirus. Au total, 20 séjours et cinq parcours seront proposés aux cyclistes, pour leur faire découvrir les routes et les sites touristiques de l'Ardèche.

L'Ardéchoise se diversifie. L'édition 2020 de la célèbre course cycliste a été annulée à cause du coronavirus, mais l'association vient de lancer "l'Ardéchoise Autrement", une série de séjours clefs en main. Les équipes s'occuperont de tout et les amateurs n'auront qu'à ramener leurs vélos.

"Il y a beaucoup de cyclistes qui nous ont dit : 'Même si la course est annulée, on aimerait quand même venir en Ardèche'", explique Gérard Mistler, le président de l'Ardéchoise. "Bien sûr, l'Ardéchoise Autrement ne pourra pas accueillir des milliers de personnes, juste des groupes d'une quinzaine de cyclistes, mais ce sera un début."

Mixer vélo et activités touristiques

L'association proposait déjà des séjours sur mesure à ses clients. Mais cette fois elle veut aller plus loin et vraiment jouer les agences de voyages. "Là c'est vraiment un package", détaille Frédéric Gondrand, un des bénévoles à l'origine du projet. "La volonté, c'est de créer un groupe, on ne veut pas que ces gens partent indépendamment, mais qu'ils se retrouvent sur le vélo et en dehors du vélo."

Des groupes de 15 personnes maximum, qui feront du vélo le matin et du tourisme l'après-midi, avec au programme des activités comme la visite d'une ferme ou encore une randonnée sur le Mont Mézenc. "Souvent sur le vélo, on est frustré de ne pas pouvoir découvrir les endroits qu'on traverse", poursuit Frédéric Gondrand. "Là, on pourra en profiter."

Ces séjours vont représenter 1 000 nuitées pour les hôtels du coin et 2 000 repas chez les restaurateurs. "C'est vrai que les bars et les commerces de Saint-Félicien comptent sur l'Ardéchoise, et comme cette année c'est annulé ça les met en difficultés", confie Yann Eyssautier, le nouveau maire du village. "Donc ces séjours c'est un moyen de dynamiser un peu l'activité."

Une nouvelle rentrée d'argent

L'idée, c'est aussi d'essayer de limiter les conséquences économiques de l'annulation de l'édition 2020. "On a fait des avoirs pour la course de l'an prochain à environ 6 000 coureurs", explique Michel Desbos, le trésorier de l'Ardéchoise. "Ça représente environ 800 000 euros, et ce sera ça de moins dans les caisses de l'association à la fin de l'édition 2021." D'où l'intérêt d'avoir une nouvelle rentrée d'argent. L'association a aussi lancé une campagne de dons. 15 000 euros ont été récoltés pour l'instant.

Pour réserver un séjour "L'Ardéchoise autrement", il faut se rendre sur le site internet de l'Ardéchoise.