Après l'annulation de la feria d'Arles, le directeur des arènes envisage d'autres dates

" On est triste, déçu, comme toute la ville, les commerçants et tous ceux qui préparent cette feria depuis plusieurs mois " confie Jean-Baptise Jalabert, le directeur des arènes d'Arles après avoir appris ce mercredi matin qu'elle était annulée. Décision du préfet des Bouches-du-Rhône pour éviter la propagation du virus. La feria devait avoir lieu du 10 au 13 avril. " C'est une décision qui implique tout le pays et qui concerne la santé de tous."

" Trouver des solutions en relation avec la mairie d'Arles "

Jean-Baptiste Jalabert se projette déjà vers l'avenir. " Il faudra trouver des solutions avec l'équipe qui sera en place à la mairie d'Arles après les élections. Pourquoi ne pas créer un week-end feria en dehors des dates traditionnelles. Pourquoi pas rajouter quelques jours à la feria du riz. On peut imaginer plein de choses. On essaiera de compter sur un maximum de toreros et d'élevages qui étaient prévus pour cette feria de Pâques." La déception pour le jeune directeur est d'autant plus forte que selon lui, les réservations et les abonnements pour cette feria étaient plus importants que d'habitude. " On sentait vraiment un intérêt important pour cette feria."

Le maire d'Arles indique ce mercredi dans un communiqué qu'il tiendra une réunion à la sous-préfecture d'Arles vendredi avec tous les acteurs de la feria pour étudier les différentes options de report de la manifestation.