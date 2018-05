Avignon, France

Au lendemain du pont du premier mai, les bénévoles des Restos du cœur d'Avignon ont découvert qu'une de leurs fourgonnettes frigorifique a été vandalisée. Ce jeudi 3 mai, l'association a lancé un appel à la solidarité sur France Bleu Vaucluse. Le lendemain, le directeur général du groupe Chabas y a répondu. "En allant au travail, j'ai entendu cet appel des Restos sur France Bleu Vaucluse", raconte Pascal Bongiovanni. "Je me suis dit « tiens, peut-être peut-on se proposer ». Nous avons expertisé le camion dans la matinée. Nous avons alors vu que nous pourrions donner un petit coup de main, et réparer le véhicule gracieusement."

ECOUTEZ | "On a sauté au plafond", explique le président des Restos du cœur du Vaucluse Copier

Un coup de main vraiment bienvenu, pour les Restos du cœur du Vaucluse. Leur assurance ne prend pas en charge ces dégradations. Il faut remplacer deux vitres, ou encore des poignées de porte de la fourgonnette. "Dès lundi [7 mai], elle sera dans nos ateliers", assure Pascal Bongiovanni. "On a pris rendez-vous pour la récupérer. On a déjà commandé certaines pièces, pour réparer au plus vite."

Les Restos lancent un nouvel appel à la solidarité

Le véhicule sortira du garage Chabas du Pontet au plus tôt dans le courant de la semaine. En attendant, les Restos ont rapatrié à Avignon la seule fourgonnette frigorifique de leur centre d'Orange. Une situation qui peut difficilement durer. Face à cela, le président de l'association dans le département compte à nouveau sur la générosité des Vauclusiens. "Là aussi, on peut lancer un appel à la solidarité", déclare Bernard Magron. "Cette fois ci, pour le prêt d'une fourgonnette frigorifique, le temps de la réparation".

L'équivalent 1000 repas économisé

Les Restos du cœur du Vaucluse indiquent qu'ils ont déposé une plainte auprès des policiers d'Avignon ce jeudi 3 mai. Grâce au groupe Chabas, l'association va économiser environ mille euros de réparations, soit l'équivalent de 1000 repas servis aux plus démunis.