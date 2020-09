Après l'arrêté anti-SDF de Bayonne, comment gérer les sans-abris ?

Les SDF et leurs chiens ont disparu du centre ville de Bayonne. Ils n'ont plus droit de cité depuis 48 h, depuis samedi dernier. Depuis que l'arrêté anti-SDF du maire de Bayonne a pris effet. L'interdiction est valable de 8h à minuit dans le Petit et Grand Bayonne ainsi que sur la rive droite sur le quai de Lesseps du Pont St Esprit au Pont Rouge. Les associations d'aide aux plus démunis sur le BAB avouent leur incompréhension mais beaucoup refusent, pour l'instant, de s'exprimer publiquement.

Une décision scandaleuse

Christian Murat , figure militante d'aide aux plus démunis depuis des années sur le BAB , responsable notamment de la Fondation Abbé Pierre reconnaît comprendre "que des Bayonnais soient en questionnement par rapport à des gens qui sont assis devant chez eux, qui font la manche etc [...] et donc que le maire s'interroge sur cette situation, c'est bien! sauf que pour moi le maire a pris une décision qui est scandaleuse et qui va droit dans le mur". Christian Murat poursuit en précisant "qu'au moins 200 personnes sont à la rue sur le secteur du BAB", que les structures d'accueil sur le BAB sont déjà "insuffisantes et pleines à craquer, le maire les chasse et ils va donc les envoyer où ? ".

"Ma nuit", le Centre d'hébergement d'urgence à Anglet a dû planter des tentes faute de places suffisantes pour accueillir les SDF. © Radio France - Nathalie Bagdassarian

"Nous voulons être associés au projet" - Jean-Michel Prieto, président de La Table du Soir

Jean-Michel Prieto, le président de la Table du Soir, association qui existe depuis 27 ans et qui sert gratuitement des repas chauds l'hiver aux sans-abris, ignorait que le maire Jean-René Etchegaray allait prendre un arrêté anti-SDF. Il refuse de s'exprimer sur la nature de cet arrêté. Mais lorsque, le même jour de la signature de l'arrêté, le maire de Bayonne annonce que le "Point Accueil Jour" va déménager et qu'il rejoindra la Table du soir dans un bâtiment en dur à construire, Jean-Michel Prieto s'étonne de ne pas avoir été prévenu. " Il n'est pas souhaitable de faire cohabiter les deux structures, elles ont été éloignées l'une de l'autre, il y a quelques années parce que cela se passait mal. Si des locaux en dur sont prévus, nous souhaitons être associé au projet et je veux que la Table du Soir reste comme nous la connaissons, une association qui n'est sous tutelle de personne ".