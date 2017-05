Après l'attentat de Manchester, la sécurité encore renforcée sur les festivals de l'été du Nord Franche Comté

Au lendemain de l'attentat de Manchester, le ministre de l'intérieur, Gérard Collomb, a donné des "consignes" aux organisateurs d'événements culturels et sportifs, pour assurer au mieux la sécurité du public. Dans le Nord Franche Comté on se prépare donc avant le Fimu ou les Eurockéennes.

C'est une des conséquences de l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts et plus de 50 blessés ce lundi soir. Gérard Collomb, le ministre de l'intérieur, a donné des "consignes" aux organisateurs d'événements culturels et sportifs, pour assurer au mieux la sécurité du public. Une circulaire a été envoyée aux préfets. Dans le Nord Franche Comté comme partout ailleurs on se prépare donc à renforcer encore plus les rendez-vous de ces prochaines semaines.

Une vingtaine de policiers municipaux mobilisés sur le Fimu

Notamment à Belfort où le Fimu commence dans 8 jours. La sécurité sera à son maximum: plots en bétons à l'entrée des sites, fouilles, détecteurs de métaux, caméras de vidéo surveillance pour détecter tout comportement suspect. "Une vingtaine de policiers municipaux seront également mobilisés ainsi que la police nationale et les militaires de Sentinelle explique Gérard Piquepaille, l'adjoint au maire en charge de la sécurité. "Même si le risque zéro n'existe pas".

"Il y aura encore plus d'agents de sécurité sur le festival Rencontres et Racines"

C'est ce que pense aussi Jean-Luc Morin le directeur du festival Rencontres et Racines à Audincourt qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet, même si lui aussi a renforcé le dispositif de sécurité: "On avait déjà quelque chose d'assez pointu en terme de sécurité et cette année on a eu plusieurs réunions de préparation pour renforcer encore cette sécurité. Renforcement en terme d'agents présents sur le site mais aussi aux alentours pour bloquer les voies d'accès".

Du côté des Eurockéennes, on se refuse pour l'instant à communiquer sur le sujet. Les discussions autour de la sécurisation du festival sont toujours en cours avec la préfecture. On sait juste que le dispositif montera en puissance cette année.