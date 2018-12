Après l'attentat de Strasbourg, surveillance et sécurisation renforcées en Corse

Corse, France

Le bilan de l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg mardi soir a une nouvelle fois été corrigé par la préfecture du Bas-Rhin, qui fait de nouveau état de trois personnes décédées et de treize blessées.

L'auteur de l'attaque est pour l'heure toujours en fuite, traqué dans une ville sous le choc. Près de 420 policiers sont mobilisés. Le troisième niveau du plan Vigipirate "urgence attentat" a donc été activé dès hier soir sur l'ensemble du territoire.

En Corse, la préfète a réuni ce matin les services de sécurité sous son autorité pour décliner au niveau local les mesures prises au niveau national, même si "la menace ici est très faible". "Si on se rapporte au nombre de personnes suivies, insiste Josiane Chevalier, il y en a deux en Corse-du-Sud, cinq en Haute-Corse, les chiffres sont peu élevés... et on n'a pas de cas particulièrement avérés au niveau de la radicalisation".

La sécurité sera malgré tout renforcée, déclinaison des mesures prises au plan national. "Il y aura, détaille la préfète, une grande sécurisation et surveillance des lieux de forte fréquentation, les centres commerciaux, et bien sûr les marchés de Noël (...) des contrôles accrus au niveau des ports et aéroports, principalement à l'entrée sur notre territoire (...) Il y aura des patrouilles dynamiques et un partenariat avec les polices municipales comme sur le marché de Noël d'Ajaccio".