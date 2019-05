Après l'école des Boutours, un centre de loisirs en bois et en paille à Rosny-sous-Bois

Rosny-sous-Bois, France

De la paille bio, du bois de châtaigniers de Montmorency et de peupliers de Seine-et-Marne. Voilà les principaux "ingrédients" du futur centre de loisirs Félix Eboué dans le quartier des Marnaudes à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.

Réaliser des économies d'énergies

La ville de Seine-Saint-Denis a déjà ouvert en 2017, une école maternelle à base de bois et de paille dans le centre. Convaincu, le maire Claude Capillon, a décidé de répéter l'opération et d'aller plus loin, en ajoutant une cuve pour récupérer l'eau de pluie. Ajoutez à ça, les panneaux solaires, l'absence de climatisation (grâce à une température ambiante de 20 degrés quelque soit la saison). "Ça peut nous permettre de réaliser entre 30% et 50% d'économies d'énergie", explique l'élu.

Le chantier du futur centre de loisirs Félix Eboué de Rosny-sous-Bois © Radio France - Hajera Mohammad

La paille bio utilisée pour construire le futur centre de loisirs Félix Eboué de Rosny-sous-Bois © Radio France - Hajera Mohammad

Un chantier vert plus facile à financer

Le coût total du chantier est estimé à 3,2 millions d'euros dont "deux millions sont financés par de subventions de la région, de la métropole du Grand Paris ou encore de l'Ademe", insiste Claude Capillon, "c'est bon pour nous et pour les Rosnéens". Le centre de loisirs devrait être livré pour la prochaine rentrée de septembre.

Claude Capillon, le maire de Rosny-sous-Bois © Radio France - Hajera Mohammad

L'école des Boutours comme exemple

A l'école des Boutours, déjà construite en bois et en paille, les familles sont plutôt séduites. Pourtant, Nadine, mamie d'un élève, avait des doutes au début. "Je ne voyais pas trop l’intérêt de la paille, j'avais peur que ce soit mal isolé". Maintenant, elle apprécie cette école, surtout _"_son potager en haut du toit où les élèves font pousser les légumes, les cueillent et les mangent ensuite". Cette Rosnéenne espère voir d'autres éco-constructions du même genre sortir de terre dans les prochaines années.