Après l'effondrement partiel de sa maison, une habitante de la Somme sans solution depuis un an

Une habitante de Barly, dans le nord de la Somme, se trouve sans solution de relogement depuis un an et l'effondrement partiel de sa maison. Confrontée à de graves problèmes financiers et sans réponse administrative convaincante, elle lance un appel à l'aide.

Une partie du plafond de sa maison lui est tombée sur la tête il y a un an, en février 2021 : depuis, une habitante de Barly, dans le nord de la Somme, vit sans solution de relogement. Confrontée à de graves problèmes financiers et à une précarité grandissante, Nathalie lance un appel à toutes celles et ceux qui pourraient l'aider.

En un an, une lente descente aux enfers

Un soir de février 2021, l'une des cheminées de la maison de Nathalie et une partie du toit s'effondrent dans sa cuisine et sa salle de bain. La pluie s'infiltre partout. Certains murs menacent à leur tour de tomber. La cinquantenaire doit tout abandonner et n'emporte que ses animaux de compagnie. Depuis, Nathalie vit dans une caravane et un mobil-home installés près de sa maison à demi-effondrée, sans eau courante ni électricité.

Après l'effondrement partiel de sa maison, l'assureur de Nathalie refuse de prendre en charge les travaux, "en raison de l'état de vétusté existant", selon l'experte qui constate les dégât. Non seulement la propriétaire n'est pas indemnisée, mais elle continue de payer son assurance et de rembourser le prêt qui lui a servi à l'achat. Sans travail, Nathalie survit grâce à la générosité des quelques amis et de proches qui l'hébergent sur de courtes périodes.

Nathalie entourée par les deux responsables locaux des Restos du Coeur de Doullens, Fabrice et Sophie. © Radio France - Céline Autin

Nathalie trouve aussi de l'aide auprès des Restos du Coeur de Doullens : "je me douche là-bas, je mange avec eux, je reste au chaud la journée, témoigne-t-elle. Mais ce n'est pas vivable, et ce n'est pas mon genre." Responsable local des Restos, Fabrice Belhamdi abonde : "le soir, Nathalie est livrée à elle-même. J'arrive pas à comprendre qu'on laisse des personnes dans cette situation, surtout en hiver. Une femme en plus."

Nathalie cherche un toit et un travail

En un an, Nathalie multiplie les démarches auprès de diverses administrations pour trouver de l'aide. "J'ai une personne différente au bout du fil à chaque fois, décrit-elle au moment de joindre son prestataire d'électricité ou son fournisseur d'eau. On me répond 'Ah bon ? Désolé.' Il faut venir une journée à ma place et ils verront si c'est simple."

Ses moyens financiers modestes lui laissent une marge très réduite : par exemple, impossible pour elle d'avancer le coût du déplacement d'un compteur Linky installé à l'intérieur de sa maison effondrée. "C'est pour cela que je lance un appel avant tout, pour l'eau et l'électricité. Si quelqu'un de débrouillard peut m'aider."

Vendre le terrain et la maison désormais sans valeur ? Nathalie s'y refuse. "Avec le remboursement du prêt je n'arriverais même pas à m'acheter une toile de tente pour dormir dessous", plaisante-t-elle. Elle cherche un toit pour elle et ses animaux, deux chiens, un chat et une aigrette qu'elle se refuse à abandonner. Pour cette ancienne réparatrice en électronique, le meilleur serait de retrouver du travail, "même à mi-temps", dans son ancien domaine ou bien dans les métiers de la déco, des vêtements ou de la brocante.