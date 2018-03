Le soleil est revenu ce vendredi sur le département de l'Hérault après 48 heures d'un impressionnant et exceptionnel épisode de neige et de pluie. Dans les rues de Montpellier, la vie reprend progressivement son cours. Le cauchemar est terminé.

Montpellier, France

Pendant l'épisode neigeux qui a frappé le département de l'Hérault, Montpellier était une ville fantôme. Il y avait peu de gens dans les rues. Vendredi matin, avec le retour du soleil, la vie a repris son cours (presque) normal.

Les crèches, centres de loisirs, piscines et autres halles commerçantes sont restées fermées mais il y a tout de même beaucoup d'effervescence. Les rues désertes se remplissent à nouveau: un octogénaire tire un caddie , il est allé faire ses courses. Depuis deux jours il était cloîtré dans son appartement.

De nombreux pins en souffrance

Dans le quartier Antigone, les tronçonneuses sont sorties. Des agents des espaces verts enlèvent les branches de pins cassées.

La neige lourde a fait plier de nombreuses branches de pins.

Des jardiniers découpent les branches de pin cassées © Radio France - Sébastien Garnier

Au pied d'un un portail automatique Bruno s'active avec ses outils pour réparer. Il faut rattraper le temps perdu pendant les intempéries. Il va certainement devoir travailler samedi et peut être dimanche.

Les restos rouvrent leurs portes

Cette reprise d'activité réjouit le patron du restaurant "Monsieur Jules" à Antigone."Jeudi presque tous les restaurants sont restés fermés, aujourd'hui on devrait faire une journée presque normale" constate t-il.

Les bus roulent à nouveau et le trafic des tramways reprend lentement d'abord sur les lignes 1 et 2 puis 3 et 4 à partir de 14h ce vendredi. Cette parisienne a préféré rejoindre la gare SNCF à pied en tirant sa valise dans la neige fondue. La galère est déjà oubliée, elle est ravie de son petit séjour montpelliérain: "C'est très bien qu'il ait neigé, j'ai pu faire du ski de fond, elle est pas belle la vie !"

