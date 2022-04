Après l'espace, l'astronaute Thomas Pesquet pilote un avion humanitaire en direction de la Centrafrique

C'est la nouvelle mission de l'astronaute Thomas Pesquet. Rentré en novembre dernier de la Station spatiale internationale, le Français fait partie des pilotes d'un avion humanitaire parti pour la Centrafrique ce mercredi, depuis l'aéroport parisien du Bourget. Il est parrain de l'ONG Aviation sans Frontières, qui livre des vivres et des médicaments, mais organise aussi des évacuations sanitaires.

"Je ne voulais pas seulement donner mon image, ou passer des messages de soutien, mais faire quelque chose de plus", a déclaré le spationaute de l'Agence spatiale européenne lors d'une conférence de presse avant le décollage. "L'avion permet de s'affranchir des pistes de brousse défoncées et des 'coupeurs de routes', des bandits qui agressent les automobilistes en Afrique", explique à l'AFP Jean-Yves Grosse, responsable des opérations aériennes pour Aviation Sans Frontières.

Son itinéraire exact reste secret

Le Français fait partie des pilotes chargés d'amener à bon port un Cessna Grand Caravan flambant neuf, convoyé en février depuis le Kansas. Mais l'ONG n'a pas précisé s'il irait au bout du trajet, ni son itinéraire exact, pour des raisons de sécurité. Thomas Pesquet doit effectuer encore quelques heures de vol pour être pleinement qualifié sur l'appareil et pouvoir mener des missions à Bangui, en République centrafricaine, ou à Bounia, en République démocratique du Congo, les deux pays où Aviation sans Frontières déploie ses avions.

Inquiet sur les conséquences de la guerre en Ukraine

L'astronaute a aussi évoqué son inquiétude par rapport à la guerre en Ukraine, notamment les conséquences sur la coopération spatiale avec la Russie. "On voit bien qu'on n'engage pas les coopérations de demain et, malheureusement, dans le spatial les projets se développent à cinq, dix, 15 ans, donc les conséquences de ce qui se passe en ce moment on les verra dans quelques années; elles ne seront pas positives, c'est certain", a-t-il regretté.