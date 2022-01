Après l'Éverest des mers, le skipper Maxime Sorel part à l'assaut du Kilimanjaro

Parrain de l'association Vaincre la Mucoviscidose, Maxime Sorel part ce mercredi 12 janvier à l'assaut du Kilimanjaro. Il s'agit du plus haut sommet d'Afrique (5895 mètres), situé au Nord-Est de la Tanzanie. Rien à voir avec les quarantièmes rugissants dans les mers hostiles de l'hémisphère sud de la planète.

Le navigateur du bateau V and B - Monbana est toujours en quête de défis, que ce soit à terre ou en mer. Maxime Sorel a répondu à l'invitation de l'association "Gravir pour guérir" qui œuvre pour récolter des fonds pour Vaincre la Mucoviscidose à travers des aventures montagneuses. Et donc après avoir bouclé le Vendée Globe, surnommé l'Éverest des Mers, le navigateur de 35 ans s'attaque à un autre sommet.

6 à 7 jours d'expédition

Un groupe d’une dizaine de personnes est constitué pour cette ascension du Kilimanjaro. Il est composé de Paul Fontaine (atteint de la mucoviscidose et parrain du bateau avec lequel Maxime Sorel a bouclé son tour du monde), de personnel soignant et de sportifs de haut niveau comme la kayakiste Manon Hostens et donc le skipper originaire de Cancale.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Maxime Sorel a expliqué : "J'ai toujours aimé la montagne et la grimpette ! Je suis donc emballé par l'idée de gravir le Kilimanjaro et donner de la visibilité à l'association Vaincre la Mucoviscidose que je soutiens depuis longtemps. Après avoir gravi le Mont Blanc, « gravir pour guérir » avait promis d'atteindre un second sommet qui s'élèverait à hauteur de la cagnotte récoltée lors de cette première ascension soit 5700 euros. Le toit de l’Afrique est donc le deuxième défi. Cette ascension ne demande pas de techniques de hautes altitudes. Elle sera donc adaptée à tous dont Paul Fontaine qui dispose de 55% de capacité respiratoire à cause de sa Mucoviscidose. Nous comptons mettre 6 à 7 jours. Cela sera ma première ascension au-delà de 4000 mètres. J’ai hâte d’y être et de pousser un maximum de monde à se mobiliser autour de ce challenge et pour vaincre la Muco."