Elle a fait 2021 - Apres l'Everest, Hélène Drouin veut atteindre d'"autres cimes"

Le 11 mai 2021, Hélène Drouin médecin au CHU de Dijon devient la plus jeune femme française à gravir l'Everest. Aujourd'hui, elle s'appuie sur cet exploit pour un autre défi: la lutte contre l'hépatite B. Face à la reprise de l'épidémie Covid, elle garde un message optimiste et lumineux.

Helene Drouin "On doit tous continuer d'avoir des projets et des rêves"

Durant les fêtes France Bleu Bourgogne retrouve chaque jour celles et ceux qui ont fait l'actu en 2021, et aujourd'hui on prend un peu de hauteur .. et même beaucoup de hauteur !

Nous retrouvons Helene Drouin, la plus jeune femme française à avoir gravi l'Everest. Cette jeune dijonnaise avait précisément 27 ans le 11 mai 2021 quand elle a mis le pied sur le toit du monde. C'est une sportive complète capable de courir des marathons et faire des épreuves de triathlon.

Elle est surtout médecin au CHU de Dijon. Elle suit actuellement une spécialisation pour devenir médecin anesthésiste et travailler en réanimation. Son exploit sur le plus haut sommet de la planète a servi à récolter de l'argent pour la recherche contre l'Hépatite B.

France Bleu Bourgogne: Hélène Drouin, vous êtes devenue la plus jeune femme française au sommet de l'Everest en mai dernier. Il y a eu un retentissement vraiment très fort de votre aventure. On vous a vu quasiment partout, sur tous les médias. C'était un but recherché ?

Hélène Drouin : Avec cette aventure, j'ai souhaité montrer que, à petite échelle, on peut réaliser des projets qui sont qui sont très ambitieux et les réussir puisque la période Covid a été je pense particulièrement source de tristesse et de peine. Mais il faut continuer à garder espoir dans le futur, les choses avancent, la science avance et nous, en tant qu'humain, on peut avancer aussi.

Et vous, que retirez vous de cet exploit ?

Cela permet surtout de mettre en place un gros projet qui est maintenant la source de tout mon intérêt. C'est de continuer à soutenir la recherche contre l'hépatite B avec un la création d'un hôpital spécialisé à Lyon dans les maladies du foie. C'est un projet mené avec le professeur Fabien Zoulim, hépatologue. C'est ça mon autre cime ! Après l'ascension de l'Everest j'ai fait un appel aux dons des individus. Cela a permis de récolter 7.000 euros. Je suis maintenant dans une deuxième phase avec l'appel aux grands mécènes via des conférences que je donne au sein des entreprises sur le développement personnel.

Aujourd'hui, des entreprises, des gens font appel à vous comme témoins de ce que vous avez vécu ?

Oui, tout à fait. Et je ne parle pas que de l'alpinisme, mais du fait de se grandir et puis d'oser réaliser ses rêves.

Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? que veulent savoir les gens ?

Ils veulent savoir ce qu'on vit au sommet (rires) Au sommet, on y reste que 5 à 10 minutes. On pense toute la descente parce que c'est très long. Cela dure deux jours et demi ! Et pour moi, l'essentiel ce n'était finalement pas la cime, le plus haut point. Le sommet, pour moi, c'était toute cette aventure qui était extrêmement riche humainement.

Hélène Drouin nous révèle quel est son prochain défi Copier

Vous êtes une jeune médecin au CHU de Dijon. On est en pleine reprise épidémique. Comment est ce qu'on traverse tout ça?

Moi, je vis tout cela à mon échelle individuelle. Je suis médecin interne au milieu de mon parcours de spécialisation et ce que je vois, c'est que c'est qu'il y a des ressources qui se déploient. C'est qu'il y a des choses qui s'organisent. C'est qu'il y a des gens qui qui font en sorte que les choses avancent et il faut garder cet esprit là.

Cette aventure au sommet de l'Everest, votre engagement sportif vous aident à tenir dans votre métier?

Bien sûr, le sport, pour moi, est une partie de mon équilibre physique, ce qui m'est indispensable lorsque je suis dans des situations qui sont très énergivores à l'hôpital, avec beaucoup de patients qui décèdent ou des patients qui sont dans un état de détresse et qui sollicitent mon énergie. Ça a été pour moi un ressourcement énorme.

Hélène Drouin, plus jeune femme française au sommet de l'Everest. On est à la charnière de la nouvelle année. Vous souhaitez quoi pour 2022 ?

Je souhaite à tout le monde de continuer à avancer sur des projets, même s'il y a beaucoup de facteurs imprévisibles qui peuvent barrer nos routes, nos rêves, les faire fracasser. Il faut continuer à avoir des projets parce que c'est ça qui nous donne envie de vivre et apprécier la vie. Souvenons-nous qu'on n'est pas mort !