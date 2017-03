Après l'hébergement de réfugiés à Monthureux-sur-Saône, le maire envisage un accueil plus durable

Il y a cinq mois, 49 réfugiés en provenance de Calais posaient leurs valises à Monthureux-sur-Saône, dans les Vosges. Ils auront bientôt tous quitté la commune. Le bilan est très positif, selon le maire, qui organise une réunion publique pour savoir si un accueil pourrait se pérenniser.

Lorsque les 49 réfugiés sont arrivés de Calais dans la commune de Monthureux-sur-Saône, certaines voix s'étaient élevées contre cet accueil. Six mois plus tard, selon Raynald Magnien-Coeurdacier, les peurs se sont estompées : "Tout se passe bien, les gens côtoient les réfugiés, certains les ont invité à manger (...) Le ressenti a beaucoup changé par rapport au début. Beaucoup d'habitants sont même carrément indifférents, ce qui prouve que cela ne leur pose plus de problème. Puis d'autres personnes ont été très contentes de cette expérience".

A tel point qu'à l'heure où il ne reste plus que quinze réfugiés dans le centre d'accueil provisoire, qu'ils vont quitter début avril, Raynald Magnien-Coeurdacier envisage de créer un centre d'accueil pérenne : "C'est en tout cas une des possibilités. On est en train de voir s'il y a des propriétaires privés, ou la commune, qui auraient des terrains. Ce sera en fonction de l'avis de la population, et du conseil municipal. Cela pourrait être soit un centre d'accueil, soit quelques familles qui pourraient être accueillies dans différents logements. On va voir ce que l'on peut faire".

Pour le maire, un accueil pérenne peut être bénéfique pour le village : il cite l'exemple d'un maire du Sud-Ouest, "il expliquait que cet accueil avait fait beaucoup de bien à sa commune, d'un point de vue économique, pour les écoles, etc. Donc, pourquoi pas ?"

Une réunion publique aura d'ailleurs lieu lundi soir pour faire le bilan de l'accueil des réfugiés.

