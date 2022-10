Après l'heure d'hiver, l'heure des pneus hiver !

Le changement d'heure dans la nuit du 29 au 30 octobre ne doit pas faire oublier qu'à partir du mardi 1e novembre et jusqu'au 1e mars, une bonne partie des isérois devront avoir chaussé des pneus hiver sur leur véhicule ou, à défaut, avoir tout le nécessaire dans le coffre. C'est la deuxième année d'application de la nouvelle obligation faite par la loi dite "montagne", traduite en Isère par un arrêté préfectoral pris l'an passé. Une loi qui n'est pas toujours très bien connue ni comprise mais qui concerne aussi des secteurs où beaucoup de particuliers avaient au moins l'habitude de chausser des pneus hiver à l'avant. Une des conséquences est néanmoins une certaine affluence dans les garages en cette fin octobre.

Permuter des roues complètes plutôt que des pneus est plus simple et moins long

Au garage Pelletier de Meylan par exemple, près de Grenoble, Cécile Pelletier explique qu'elle est contrainte de limiter "à 12 pneus par jour" le montage des pneus hiver faute, il est vrai, de mécaniciens en nombre suffisant. Une conjoncture qui n'explique pas tout : clairement la loi a remplacé le rush des premiers flocons par un autre plus habituel et régulier mais auquel il faut toujours faire face, à côté de l'activité habituelle de mécanique et entretien. "Après, explique Cécile Pelletier, on peut avoir des roues qui viennent se greffer, des pneus déjà montés sur jante, et là, c'est plus rapide". Malgré tout certains clients ne seront pas dans les clous au 1e novembre et "devront reporter un peu leurs sorties en montagne".

Des communes et parfois des demi-communes concernées par l'obligation

Pour Jean-Marc, c'est bon. Ce client vient de faire équiper une voiture et ce n'était pas forcément une habitude chez lui. "C'est parce que mes pneus sont usés", explique-t-il, et si il a fait poser des pneus neige sur sa voiture c'est "parce que c'est obligatoire dans certains département maintenant". "J'ai mes enfants qui viennent l'hiver, alors ils peuvent s'en servir pour aller en station et j'ai fait monter des pneus neige à cause de ça". Jean-Marc client prévoyant mais qui confesse n'avoir pas tout compris aux exacts obligations contenues dans la loi. Cécile Pelletier résume : "au 1e novembre il y a la loi montagne qui entre en vigueur et donc qui impose quatre pneus neige obligatoire sur certaines communes, ou alors des équipements d'hiver dans le coffre si on n'est pas équipé en pneus neige ou si on en a que deux". Une des principales difficulté en Isère est que, contrairement à la Savoie ou la Haute-Savoie par exemple, l'obligation ne concerne pas tout le département. Elle concerne principalement et logiquement les communes situées en altitude mais aussi des parties hautes de communes de plaine : le haut de Corenc par exemple, ou encore celui de Saint-Égrève.

Liste des communes iséroises intégrées totalement dans les périmètres d’obligation, selon la Préfecture :

Les Adrets, Allemond, Allevard, Ambel, Auris, Avignonet, Beaufin, Besse-en-Oisans, Bilieu, Le Bourg-d'Oisans, Chamrousse, Chantepérier, La Chapelle-du-Bard, Charavines, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Chirens, Cholonge, Choranche, Clavans-en-Haut-Oisans, Clelles, Saint-Martin-de-la-Cluze, Cognet, La Combe-de-Lancey, Cornillon-en-Trièves, Corps, Corrençon-en-Vercors, Les Côtes-de-Corps, Engins, Entraigues, Entre-deux-Guiers, Le Haut-Bréda, Le Freneyd'Oisans, La Garde, Gresse-en-Vercors, Huez, Hurtières, Laffrey, Lalley, Lans-en-Vercors, Laval-en-Belledonne, Lavaldens, Lavars, Livet-et-Gavet, Malleval-en-Vercors, Marcieu, Massieu, Mayres-Savel, Autrans-Méaudre en Vercors, Mens, Merlas, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mizoën, Monestier-d'Ambel, Monestier-de-Clermont, Le Monestier-du-Percy, Montaud, Les Deux Alpes, Monteynard, Montferrat, Mont-Saint-Martin, La Morte, La Motte-d'Aveillans, La Motte-Saint-Martin, Le Moutaret, La Mure, Nantes-en-Ratier, Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de-Mésage, Notre-Dame-de-Vaulx, Oris-en-Rattier, Ornon, Oulles, Oz-en-Oisans, Pellafol, Percy, Pierre-Châtel, Ponsonnas, Prébois, Presles, Proveysieux, Prunières, Quaix-en-Chartreuse, Quet-en-Beaumont, Rencurel, Revel, Roissard, Sainte-Agnès, Saint-Andéol, Saint-Arey, Saint-Aupre, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Saint-Baudille-et-Pipet, Saint-Bueil, Saint-Christophe-en-Oisans, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Étienne-de-Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Guillaume, Plateau-des-Petites-Roches, Saint-Honoré, Saint-Jean-de-Vaulx, Saint-Jean-d'Hérans, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Joseph-de-Rivière, La Sure en Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Laurent-en-Beaumont, Sainte-Luce, Sainte-Marie-du-Mont, Saint-Martin-de-Clelles, Saint-Maurice-en-Trièves, Saint-Michel-en-Beaumont, Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Saint-Paul-lès-Monestier, Crêts en Belledonne, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre-de-Méaroz, Saint-Pierre-de-Mésage, Saint-Pierre-d'Entremont, Châtel-en-Trièves, Saint-Sulpice-des-Rivoires, Saint-Théoffrey, La Salette-Fallavaux, La Salle-en-Beaumont, Le Sappey-en-Chartreuse, Sarcenas, Séchilienne, Siévoz, Sinard, Sousville, Susville, Theys, Treffort, Tréminis, Valbonnais, La Valette, Valjouffrey, Vaujany, Velanne, Villard-de-Lans, Villard-Notre-Dame, Villard-Reculas, Villard-Reymond, Villard-Saint-Christophe, Voissant.

S'ajoutent les "bouts" de communes suivants :

Champ sur Drac à partir de la route de Saint-Sauveur en sortie d’agglomération, direction Notre-Dame de Mésage,

Corenc à partir de la RD512, route de la Chartreuse, au col de Vence, en direction des communes de Quaix-en-Chartreuse et de Le Sappey-en-Chartreuse,

Fontanil-Cornillon à partir de la RD105D, route de Mont-Saint-Martin, en direction de la commune de Mont Saint-Martin,

La Buisse RD128, route de Saint-Julien au PR 10+400, en direction de la commune de La Sure en Chartreuse,

Le Gua à partir de la RD8, à la sortie du Hameau du Rivet, en direction des communes de Château-Bernard et Miribel Lanchâtre,

Saint-Égrève à partir de la RD105, Route de Quaix, en direction de la commune de Proveysieux,

Saint-Georges-de-Commiers à partir :

- de la RD529, rue de la Tour, après l’intersection avec la RD63A en direction de La Mure,

- de la RD63, rue de la Gare, après l’intersection avec la RD63A en direction de Vizille,

- de l’avenue de la résistance, en amont du ravin de Ravinson en direction de Saint-Georges de Commiers,

Saint-Martin-d'Uriage sur toute la commune excepté la RD52, la rue des Etons et les hameaux de Villeneuve d’Uriage, des Entremers et Le Sonnant d’Uriage,

Vaulnaveys-le-Haut à partir :

- de la RD111, route de Prémol, en direction de Chamrousse,

- du chemin des Roux avant l’intersection avec le chemin des Vachers,

- de la route de la Gorge avant l’intersection avec le chemin de Montperet.

Veurey-Voroizeà partir de la RD3, route de Montaud en direction de la commune de Montaud,

Voreppe RD520A, Quaix des Chartreux au PR 8+575, en direction de la commune de La Sure en Chartreuse.