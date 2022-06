Plus aucune brique de lait dans les rayons d'ici deux mois selon les grossistes

Pour que le plat du jour reste à 12 euros et qu'il ne passe pas à 20 euros malgré l'inflation, ça se joue bien en amont ! Au niveau des grossistes notamment. Ils vendent en quantité les aliments que les restaurateurs cuisinent ensuite. Dans les Alpes-Maritimes, les grossistes ont décidé de s'unir pour faire valoir leurs droits.Ils créent le premier syndicat des grossistes. Christophe Tripodi est grossiste (entreprise Cash Alimentaire) et co-fondateur du syndicat.

Qu'elle est la situation ?

Nous sommes en grandes difficultés, notamment pour s'approvisionner. Tout est beaucoup plus cher et ce n'est que le début.

Par exemple ?

Prenons le lait. Vous allez voir d'ici deux ou trois mois, il n'y en aura plus dans les rayons. La bourse a fortement augmenté. Tous les fromages vont augmenter, ils ont déjà augmenté, mais ça va encore augmenter parce qu'aujourd'hui en plus, à cause de la sécheresse, les vaches n'ont rien à brouter. Les fils de producteurs n'ont plus repris les exploitations en France.

Combien le lait va-t-il couter ?

À peu près 30 % de plus. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus un produit qui baisse. Vous prenez la tomate, c'est pareil.

Et donc vous créez ce premier syndicat des grossistes

C'est tout à fait nouveau. Nous ne sommes plus concurrents. L'intérêt personnel est l'intérêt commun. Si on se bat les uns avec les autres, on sera tous gagnants. Le problème reste la concurrence étrangère, les Italiens qui n'ont pas les mêmes charges. L'objectif est d'avoir des tarifs plus raisonnables et de discuter avec le Medef, le patronat, les politiques.