Lévis, France

Devant les décombres noircis, ils n'ont pas de mots. Dimanche 4 février, en fin de journée, un incendie dont l’origine reste indéterminée a ravagé deux maisons de Levis, en Puisaye.

Olivia Depraeter, qui vivait dans l’une d’elles avec son compagnon et leurs trois enfants, laisse couler quelques larmes. Après 17 ans dans ce logement, elle a l'impression d'avoir perdu une partie de sa vie. "On est vivant, on est là. Mais je n’ai plus beaucoup de photos. Les photos de mes parents, des enfants quand ils étaient petits… je n’ai plus rien, c’est trop douloureux. J’ai tout perdu", dit-elle dans un sanglot.

Élan de solidarité à Levis - le reportage de Delphine Martin Copier

Olivia et les siens seront relogés par des amis, en attendant de pouvoir reconstruire leur maison. "Les enfants auront chacun leur chambre et on va racheter les choses qui leur manque. Ma fille adore M Pokora, on va lui racheter des posters", ajoute la maman.

Plus de robe de mariée, plus de photos de famille

Chez les voisins : même désolation. Linda Sureau, son mari et leurs deux enfants n'ont plus rien, ou presque. "Cette maison, en 14 ans, on en avait fait une maison conviviale, familiale, un lieu où l’on se sentait bien", explique la jeune femme. Et comme sa voisine, ce qui lui fait le plus de peine, c’est d’avoir perdu des souvenirs : "Ma médaille de baptême, celles de mes enfants, la gourmette de fiançailles de mon mari n’est plus. Ma robe de mariée n’est plus. Les photos de mes enfants. C’est ce qui est le plus douloureux. On va devoir reconstruire sans tout ça".

Les travaux de reconstruction devraient prendre plusieurs mois, peut-être une année. © Radio France - Delphine Martin

Sa fille de 13 ans, Adriana, la réconforte tendrement alors que Jules, 10 ans, retrouve le sourire. Au milieu des murs noircis, le petit garçon a trouvé des objets intacts. C’est une petite victoire sur le sort. "J’ai retrouvé ma trottinette, mon vélo, mon ballon de foot dans la cabane que ma maman avait construite. Et puis mon lit, il tient encore ! Il est noirci avec des craquelures partout mais il est là…", dit-il avec des trémolos dans la voix. "Je n’imaginais pas que ça pourrait m’arriver un jour. Je remercie mon chauffeur de bus, il m’a aidé. On a plein d’amis et ça sert vraiment, pendant ces moments".

Les travaux de reconstruction prendront un an

Frank, Linda et leurs enfants s'installeront dans un appartement de la commune pendant les travaux de reconstruction. "On a essayé de pallier au plus urgent. Il y avait un logement communal disponible, donc on le met à leur disposition car ils avaient envie de rester dans la commune. Malheureusement, il y a des travaux de rafraîchissement à faire... mais ils sont courageux", explique Marie-Cécile Meunier, adjointe au maire de Levis.

"On des messages, des aides, des amis qui viennent donner un coup de main, c'est énorme" - Frank Sureau Copier

Depuis dimanche, la solidarité s'organise : appels sur Facebook, collectes, dons... Il y a déjà beaucoup de sacs avec des vêtements, entreposés dans l’une des salles de la mairie.

Une solidarité et des coups de mains inespérés

Amis, famille, voisins, collègues, et même le chauffeur de car des enfants, donc : tout le monde s'est mobilisé. Frank Sureau n'en revient pas. "C’est énorme, on a des messages, des aides de vêtements, les amis qui viennent donner des coups de mains. C’est inespéré. En plus, moi, je ne suis pas quelqu'un qui demande des services. Quand j'ai bossé dans la maison, ici, je n'ai rien demandé. Et là, ne rien demander et voir toutes ces personnes qui se manifestent, ça fait du bien au moral", ajoute ce père de famille avec émotion.

Les sinistrés vont être indemnisés par leur assurance. Ils espèrent pouvoir retrouver leur maison dans un an.