Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Strasbourg bondée pour la messe de Pâques

Plus de 1 300 personnes ont assisté ce dimanche à la messe de Pâques de 11 heures dans la cathédrale de Strasbourg, certains après plus d'une heure de queue. L'incendie de Notre-Dame de Paris mais aussi les attaques au Sri Lanka étaient dans tous les esprits.

Plus aucune chaise de libre peu après le début de la messe. La cathédrale de Strasbourg est bondée en ce dimanche de Pâques, certains ont fait queue plus d'une heure, sur le parvis, avant d'entrer. Le beau temps à attiré de nombreux touristes dans la capitale alsacienne, mais six jours après l'incendie de la cathédrale Notre-Dames de Paris, la célébration de Pâques renferme une émotion supplémentaire cette année pour les 1 300 fidèles présents. Une autre actualité est venue s'ajouter à cela : l'attaque d'hôtels et d'églises au Sri Lanka en pleines célébrations de Pâques.

Dès le début de son homélie, le père Bernard Xibaut parle de Notre-Dame de Paris, "mardi soir, il m'était impossible d'écrire une homélie de Pâques" raconte-t-il, tant son esprti était préoccupé par l'incendie. "C'etait important d'en parler", explique-t-il à la fin de la messe, "nous avons tous été choqué par ce drame et pas seulement en France". Impossible également, de ne pas parler des attaques au Sri Lanka, survenues quelques heures plus tôt.

C'est horrible, comme par hasard, pendant la semaine sainte, où les chretiens sont en joie... cette joie est endeuillée par ces décès - Bernard Xibaut, chancelier de l'archevêché

Parmi les fidèles présents ce dimanche, beaucoup ont en tête les images de Notre-Dame de Paris en flamme, Michèle en pleure encore "c'est beaucoup d'émotion, nous apprécions encore plus d'être dans cette si belle cathédrale de Strasbourg aujourd'hui". À la fin de la messe, Marie-France savoure aussi sa "chance" d'avoir pu fêter Pâques dans une cathédrale, "j'ai fait 130 kilomètres exprès pour etre ici, dans la cathédrale. S'il n'y avait pas eu Notre-Dame, je serais allée à la messe près de chez moi" explique-t-elle. Ils sont aussi nombreux à reagir aux attaques du Sri Lanka, choqués. Et une fidèle de conclure par ces mots: " l'Eglise ce n'est pas que des pierres, c'est d'abord des humains".