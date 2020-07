Après l'incendie de Vienne-en-Val, les pompiers du Loiret appellent "à la plus grande prudence"

"On considère que l'intégralité du département fait l'objet d'un niveau de risque important" assène le directeur des services opérationnels du SDIS du Loiret, le lieutenant colonel Pierre Gamel. La sécheresse combinée au vent sont deux éléments radicaux pour faire grimper en flèche le risque d'incendie et pousser les flammes rapidement comme à Vienne-en-Val, où elles ont détruit 250 hectares.

Les pompiers surveillent en permanence les données de Météo France pour "agir au plus vite et être le plus efficaces possible" explique-t-il. Mais la meilleure lutte contre les incendies reste de tout faire pour ne pas les déclencher : "Toute source de chaleur à proximité de la végétation peut être une cause de départ de feu. Donc, ne jamais jeter le mégot de cigarette, attention aussi aux barbecues et plus que jamais, ne pas réaliser actuellement d'écobuage. C'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire" énumère Pierre Gamel.

Comment réagir en cas de départ de feu ?

Si l'on assiste à un départ de feu, "ce qui est très important, c'est de nous alerter le plus vite possible en nous donnant des précisions sur l'adresse exacte du départ de feu, et d'évacuer la zone. Dès lors que le départ a lieu, la propagation peut-être très rapide."

À condition d'avoir de l'eau à portée de main, on peut tenter d'agir si on voit partir les toutes premières flammèches, mais pas plus longtemps : "Si on agit dans la minute c'est possible, après, c'est trop tard. Dès lors qu'on va avoir un dégagement de fumée, un feu qui est en propagation, c'est trop tard" insiste le lieutenant colonel Pierre Gamel.