Après l'incendie et l'évacuation de la SPA de Lavilledieu, une dizaine d'animaux adoptés par leurs sauveurs

Le 27 juillet 2022, un incendie détruisait 1.200 hectares dans le sud Ardèche sur le plateau de Jastres. En fin de matinée, les secours décidaient l'évacuation de la SPA Les Amandiers de Lavilledieu. Une situation inédite pour la secrétaire de l'association Isabelle Godefroy et ses équipes. 70 chiens, une cinquantaine de chats et une quarantaine de chatons, plus des poules et une chèvre naine à sortir. "Moi ce qui me reste, c'est l'aide précieuse des gens, la solidarité qui s'est créée autour du refuge" se souvient Isabelle Godefroy. Un appel est lancé sur les réseaux sociaux pour accueillir les animaux, "ça a été une réelle marée humaine. On est vraiment touché de ce qu'il s'est passé."

Cinq mois après, pas de traumatisme, Isabelle Godefroy en est certaine. Sur le moment, pour elle, la quasi totalité des animaux n'ont pas saisi le danger, malgré la fumée oppressante. Et beaucoup se sont retrouvés heureux d'arriver dans des foyers. "Certaines personnes nous ont envoyé des photos de chats et chiens qui étaient bien contents, les quatre fers en l'air sur le canapé pour se faire gratouiller" s'amuse la secrétaire de l'association. Une dizaine ont même été adoptés dans la foulée. "C'est rare autant en 24 heures !" lance Isabelle Godefroy. "L'histoire est d'autant plus belle que ce ne sont pas forcément les animaux les plus faciles de prime abord qui ont été adoptés. Ce sont des rencontres pas choisies au début, et finalement..."

Un dénouement heureux. Aucun animal n'a été blessé ou perdu. Aucune morsure ou griffure à déplorer chez les sauveurs. Il a fallu du sang froid. Le 27 juillet en fin de matinée, les animaux sont placés le plus rapidement possible dans des caisses de transports et des cages adaptées. Certains chats plus craintifs sont récalcitrants. "Je pense qu'ils sentaient bien notre stress, ça sautait partout, ils renversaient les gamelles d'eau et de croquettes" raconte Isabelle Godefroy. En deux heures, tous les animaux sont évacués. Des habitants solidaires découvrent parfois chez eux plusieurs animaux dans les boîtes de transport, "parce qu'on allait vite, on voulait les sauver." Elle admet même que ce matin-là, elle et les bénévoles s'étaient même décidés à ouvrir les box pour permettre aux animaux de s'enfuir s'ils n'avaient pas pu les emporter, "fort heureusement, on n'a pas eu à faire ça."