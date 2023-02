Après l'incendie, le boulanger de La Forêt-sur-Sèvre reprend en partie son activité

Le 23 septembre 2022, un feu détruisait la boulangerie de La-Forêt-sur-Sèvre . "Un choc terrible" pour Fabrice Gaborieau le boulanger, "un traumatisme qui laisse toujours des séquelles". Mais près de six mois après le sinistre, l'artisan retrouve en partie son activité. A partir de ce lundi 13 février, il va réalimenter les distributeurs automatiques avec ses baguettes, à La Ronde, Saint-Marsault, Montigny, Saint-André ou encore dans le centre de La-Forêt. "On ne pouvait pas imaginer laisser nos clients sans pain donc on est parti du principe de leur apporter ce service minimum", explique Fabrice Gaborieau.

Des grilles entourent toujours le commerce sinistré. © Radio France - Noémie Guillotin

Le pain sera fabriqué au laboratoire de la minoterie du boulanger à Saint-Paul-en-Pareds, en Vendée. Depuis l'incendie, les habitants n'étaient pas sans rien. Une solution alternative s'est organisée avec une boulangerie vendéenne et un dépôt de pain au bar-tabac du village. Pratique mais Patrice "préfère la boulangerie. Il y a les gâteaux et tout. Là il n'y a que le pain".

Un nouvelle boulangerie en octobre

Pour la nouvelle boulangerie, il faudra patienter jusqu'à l'automne. L'ouverture est prévu en octobre. Elle ne sera plus dans le centre-bourg mais 800 mètres plus loin à l'entrée de la commune. Un projet déjà prévu avant l'incendie, qui s'est accéléré. Certains habitants craignent pour le dynamisme du centre, comme Jean. "Depuis qu'il n'y a plus la boulangerie, c'est mort. Tous les gens venaient chercher leur pain là mais maintenant y'a plus personne. Et les anciens qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas venir chercher du pain à la boulangerie là-bas au carrefour, quand ils auront deux-trois courses à faire, ils partiront sur Cerizay et Moncoutant".

L'objectif de ce changement de site pour le boulanger est d'avoir plus d'espace et proposer de nouvelles choses. "Nous sommes un métier malheureusement en voie de disparition. Je tenais à ce qu'il reste une boulangerie à La Forêt-sur-Sèvre longtemps et après moi donc je pense que la seule solution était de se déplacer pour qu'il y ait un jour des repreneurs", explique Fabrice Gaborieau.

Les travaux ont démarré sur le site de la nouvelle boulangerie, près d'un rond-point, au carrefour de la D744 et de la D938 ter. © Radio France - Noémie Guillotin

"Avoir une boulangerie c'est bien, avoir un boulanger c'est mieux", ajoute le maire Thierry Marolleau. L'élu qui tient à rassurer sur la volonté de la municipalité de redynamiser le centre-bourg. "Nous avons de candidats pour s'installer en lieu et place de la boulangerie sur un autre type de commerce", précise-t-il.