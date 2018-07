Après l'installation d'un campement de gens du voyage à Dozulé, les maires du Calvados ne décolèrent pas

Par Jean-Baptiste Menanteau, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Entre 300 et 400 caravanes et plus de 1 500 personnes se sont installés dimanche 1er juillet sur l'hippodrome de Dozulé, dans le Pays d'Auge. Une décision qui ne passe pas auprès des élus locaux.