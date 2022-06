Après l'interdiction de la reconnaissance faciale, Christian Estrosi tente une nouvelle méthode

La ville a du abandonner son expérimentation de reconnaissance faciale il y a 3 ans et la pratique est toujours jugée illégale pour des questions de libertés individuelles. Mais ça n'empêche pas Christian Estrosi de tester de nouvelles méthodes.

Le nouveau fonctionnement

Cette fois pas de photos et de visages mais des signalements. Prenons un exemple concret, vous vous faites voler votre sac. Soit vous avez vu le voleur et vous le décrivez, soit vous indiquez quand et où le vol s'est passé. Le policier va retrouver le moment du vol sur les vidéos et indiquer au logiciel le coupable ou son accoutrement. A partir de là, l'intelligence artificielle va rechercher sur les images des caméras alentours les silhouettes et couleurs qui correspondent et proposer des images au policier. Il doit les valider pour retracer le chemin du voleur jusqu'à le retrouver en direct et intervenir. C'est avec cette méthode que la mairie de Nice espère convaincre la CNIL.

Selon la ville, le logiciel ne fait qu'aider les policiers à suivre le déplacement du suspect sur les images. La reconnaissance n'est pas systématique, elle ne se déclenche qu'avec une alerte. Le dossier doit être présenté à la CNIL avant le mois de juillet. La mairie est confiante.