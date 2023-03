Après la crise du Covid, le nombre de mariages repart à la hausse dans les Pays de la Loire en 2021

Selon l'Insee Pays de la Loire, le nombre de mariage a augmenté en 2021 dans notre région. Après une chute du nombre d'unions en 2020 à cause de la crise sanitaire, les chiffres 2021 atteignent un niveau comparable à ceux de l'année 2019.

Dans les Pays de la Loire 12.150 mariages ont été célébrés en 2021, contre seulement 8.147 en 2020. - Capture d'écran du communiqué de l'Insee

En 2021, 12.150 mariages ont eu lieu dans la région Pays de la Loire contre 8.147 seulement en 2020, en raison de la crise du Covid-19. Dans le détails, ce sont 11.749 unions entre personnes de sexe différent et 403 entre des personnes du même sexe. Le département de la Loire-Atlantique compte le plus de mariages : 4.672 et la Mayenne, le moins d'unions sur une année : 887.