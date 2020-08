Après la crise sanitaire, le succès des locations de piscines cet été dans l'Yonne

"Viens chez moi, je loue ma piscine !" S'il existait un slogan, ce pourrait-être celui-ci. Depuis quelques années, plusieurs plateformes en ligne proposent des locations de piscines entre particuliers. Depuis deux ans, Véronique, domiciliée à Sens et propriétaire d'une piscine, est inscrite sur la plateforme Swimmy. Cet été, à sa grande surprise, les demandes explosent !

Un espace de baignade privatisé

Un grand jardin bordé d'oliviers et de palmiers, de la musique au bord de la piscine et un grand soleil... C'est le combo parfait pour Assma et sa famille venue profiter d'un après-midi chez Véronique, à Sens. "On peut pas forcément partir en vacances avec ce qui s'est passé donc être ici c'est le mieux, on est tranquille entre nous" assure Assma, originaire de l'Yonne.

Les gens me le disent, ils se sentent comme à la maison !

Avec la crise du coronavirus, beaucoup de Français privilégient des vacances locales, tout en voulant se faire plaisir. "Ici, ils ont l'assurance que c'est privatisé, ils ne font pas la queue pour rentrer... Les gens me le disent, ils se sentent comme à la maison !" explique avec le sourire, Véronique, la propriétaire de la piscine.

A Sens, Véronique propose sa piscine à la location via la plateforme en ligne, Swimmy. © Radio France - Lauriane Havard

Boom des demandes de réservation

Après la crise sanitaire, Véronique a commencé à mettre sa piscine en location à partir de début juillet. Très vite, les réservations se sont enchaînées, elles ont même doublé par rapport à l'été dernier. "J'ai été assez surprise, je ne m'y attendais pas vraiment. J'ai des gens qui viennent quasiment tous les jours jusqu'à mardi prochain et j'ai même dû refuser certaines réservations!" explique la propriétaire. La plupart des locataires sont originaires du département mais certains sont prêts à faire un peu de route pour piquer une tête. "J'ai régulièrement des Parisiens qui viennent, en une heure de route ils sont chez moi".

Depuis la fin du confinement, la plateforme Swimmy a comptabilisé plus de 4 000 réservations de piscines privées. Cela représente dix fois le chiffre de l'année dernière ! Dans l'Yonne, une dizaine de réservations ont déjà été effectués cet été, contre seulement quatre en 2019.