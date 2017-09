Après la décision d'Alain Juppé d'abandonner les assiettes plastiques : préavis de grève dans les cantines de Bordeaux

La CGT des Municipaux de Bordeaux n'a pas goûté l'annonce ce mardi d'Alain Juppé, de supprimer les assiettes plastiques dans les cantines au premier janvier, alors qu'une consultation des parents était en cours. Le syndicat dépose donc un préavis de grève à partir du 25 septembre.

Il y a les ravis et les mécontents. D'un côté, le collectif sans plastiques composé de parents d'élèves qui applaudit la décision d'Alain Juppé d'abandonner les assiettes plastiques dans les cantines de Bordeaux en début d'année prochaine, et de l'autre, le syndicat CGT des agents municipaux de Bordeaux. Surpris et en colère contre le maire de Bordeaux. La CGT avait œuvré pour la mise en place de ces assiettes en plastique moins bruyantes et moins lourdes pour le personnel en début d'année. Et le syndicat n'a pas tardé à montrer son opposition, quelques heures après la conférence de presse de rentrée d'Alain Juppé. Un préavis de grève a été déposé pour le 25 septembre dans les cantines de Bordeaux, au moins jusqu'au 9 octobre.

Pourquoi ne pas attendre la fin de la consultation qui venait d'être lancée jusqu'au 22 septembre ? Pourquoi malgré deux études aux frais de la Ville, qui n’ont montré aucune dangerosité pour les enfants sur les composants de ces assiettes, Alain Juppé change d’avis du jour au lendemain ?

La CGT se dit "heurtée" par cette manière d’annoncer publiquement le retrait des assiettes en plastique des cantines bordelaises, sans que le personnel ne soit informé avant. Le syndicat annonce également une manifestation devant l'hôtel de ville de Bordeaux le 26 septembre.