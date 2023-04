Après la décision du Conseil Constitutionnel, la déception des opposants limousins à la réforme des retraites

La déception des syndicats après la décision du Conseil Constitutionnel ce vendredi. Les Sages ont validé l'essentiel de la réforme des retraites . Ils ont également rejeté l'organisation d'un référendum d'initiative partagée. Un coup de massue, qui n'entache en rien la détermination des opposants. Plusieurs actions se sont tenues dans la journée de ce vendredi en Limousin, en attendant la décision des Sages.

A Tulle, une soixantaine de personnes se sont réunies ce vendredi en fin de journée devant la préfecture de la Corrèze pour attendre la décision. Les syndicats affirment que la mobilisation continuera même si la forme ne sera pas forcément la même. Elle sera plus dure disent certains. C'est ce que se dit notamment Waël, lycéen de Tulle : "Avec le 49,3 on pensait que la jeunesse allait arrêter de se mobiliser et c'est ça qui a enflammé la jeunesse. Donc je pense que ça peut faire encore pareil avec cette décision du Conseil constitutionnel". Mais les syndicats craignent aussi que cette décision enflamme trop certains et que le mouvement devienne incontrôlable explique Gilles Tardieu de la CGT : "Le 49.3 avait commencé à mettre de la violence physique et matérielle. Avec ce rejet, on risque d'avoir des débordements qui ne seront plus du tout maîtrisés".

A Limoges, un rassemblement spontané s'est formé à 18h aux abords de la préfecture. Ils sont un peu moins d'une centaine de personnes, notamment des jeunes. Le cortège est ensuite parti pour un tour de ville. Le député PS-Nupes de la Haute-Vienne Stéphane Delautrette n'a pas caché sa déception ce vendredi soir. "Je pense aux Françaises et aux Français qui ont montré leur opposition à cette réforme depuis plusieurs semaines. Cette décision du Conseil constitutionnel n'est pas une surprise", dit-il. Le parlementaire se projette maintenant sur les prochains combats, une nouvelle demande de RIP et le travail à l'Assemblée nationale. "Nous avons déposé une nouvelle demande de référendum d'initiative partagée qui sera étudiée le 3 mai. Et puis à l'Assemblée, nous, le groupe des socialistes et apparentés, allons déposer une proposition de loi pour retirer l'âge légal de départ à 64 ans", termine Stéphane Delautrette.

EN IMAGES - Manifestations à Limoges et en Corrèze

Des jeunes, notamment étudiants à la fac de lettres, mobilisés devant la préfecture à Limoges pour l'annonce de la décision du Conseil Constitutionnel © Radio France - Mickaël Chailloux