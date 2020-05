Après la découverte d'un cluster dans un abattoir du Loiret : 69 personnes testées positives au coronavirus

L'agence régionale de santé (ARS) du Centre Val-de-Loire publie ce jeudi soir les résultats du dépistage effectué sur 397 salariés depuis la découverte la semaine dernière d'un foyer épidémique au sein de l'abattoir Tradival, à Fleury-les-Aubrais (Loiret) : 69 personnes ont été testées positives au Covid-19.

Dans le détail, cinquante-six salariés de l'abattoir, travaillant essentiellement dans l'unité découpe, ont contracté le coronavirus, ainsi que treize personnes faisant partie de l'entourage familial des personnes testées postives.

Tous ces malades sont placés en quatorzaine, et trois d'entre eus sont mis à l'isolement, à leur demande, dans un hôtel. Il n'y a aucun cas grave, précise la préfecture, et pas d'hospitalisation.

Réouverture de l'abattoir prévue lundi 25 mai

L'ARS et la préfecture du Loiret indiquent par ailleurs que l'activité devrait reprendre lundi 25 mai chez Tradival, après la présentation (pour consultation) du plan de reprise de l'activité et de prévention aux représentants du personnel de cet abattoir, ce vendredi 22 mai.

Modification du plan de prévention et de reprise d'activité chez Tradival

"L'inspection du travail a procédé au contrôle des modalités de reprise de l'activité de l'abattoir (...). Ses interventions ont conduit à revoir l'organisation du travail et le mode de gestion des flux du personnel interne. Les espaces collectifs ont également fait l'objet d'une réorganisation. Ces contrôles ont également porté sur les entreprises extérieures intervenant sur le site. Les demandes de modification du plan de prévention et de reprise d'activité signifiées par les services de la DIRECCTE ont été prises en compte", assure la préfecture du Loiret et l'ARS dans leur communiqué commun ce jeudi soir/