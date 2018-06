Trélissac, France

Les joueurs de Trélissac ont pris quelques minutes pour encaisser le coup après leur défaite ce samedi face à Lavaur en finale de Fédérale 1 de rugby. Ils n'ont certes pas ramené le trophée Jean-Prat en Périgord mais ils ont fêté à domicile avec leurs supporters une saison exceptionnelle.

Une fête jusqu'au petit matin

Pas grand chose ne filtre de la soirée des joueurs du SAT. Ils sont arrivés samedi soir vers 1h du matin au foyer socio-culturel de Trélissac où les attendaient une bonne centaine de supporters. "Ça fait vraiment plaisir de voir qu'autant de monde nous soutient", confie Lucas Cousin, au poste de trois-quarts.

Le jeune joueur a les traits tirés ce dimanche matin au bar Le Vincennes, place de la résistance à Trélissac. La soirée s'est terminée vers 3h du matin mais la majorité de l'équipe a poursuivi sa soirée à Périgueux.

Les fanions aux couleurs du SAT ornent encore la place de la résistance à Trélissac. © Radio France - Willy Moreau

"Vers 5h du matin, j'ai entendu chanter dans ma cour 'Bernard Daudou on va tout casser chez toi' ! Donc j'ai été obligé de me lever et de partir chercher les présidents. On était tôt ce matin au Vincennes avec une trentaine de joueurs à chanter", raconte le petit-fils du fondateur du SAT et ancien joueur à Trélissac.

Les traits sont tirés. Lily, la femme de Pierre Laurent, elle aussi a vu les joueurs débarquer tôt chez elle ce dimanche matin : "J'ai fait de la place partout et j'ai sorti les chips".

Une saison incroyable

Certains clients du bar regrettent la défaite. "Ils méritaient vraiment de gagner", soupire Bruno. Tous en revanche passent devant les membres de l'équipe pour leur taper l'épaule et les remercier pour la saison incroyable des Trélissacois.

L'un des supporters, assis en terrasse face aux fanions rouges noirs et jaunes encore installés, se félicite, un brin taquin : "On a mangé Périgueux, c'est le principal ! Ils n'ont pas voulu de la fusion, tant pis pour eux".

L'important pour Bernard Daudou c'est l'ambiance au sein de l'équipe qui a porté les joueurs jusqu'à la plus haute marche du championnat.

"On ne pourra plus jamais revivre ça !" - Bernard Daudou

Avant que certains joueurs ne quittent le club à la fin de la saison, vous pourrez les entendre ce lundi soir dans l'émission de France Bleu Périgord "3ème mi-temps" à partir de 18h00. Xavier Dalmont recevra en compagnie de nos confrères de la DL et de Sud Ouest, les co-présidents Pierre Laurent et Frédéric Soppelsa et de nombreux membres du club de rugby de Trélissac.