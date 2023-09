Après la fermeture de l'usine SEVESO Synthexim, la mairie de Calais porte plainte contre X

La mairie de Calais porte plainte contre X après la fermeture de l'usine Synthexim. "L'objectif de la plainte est double, explique la maire Natacha Bouchart. On veut comprendre comment ils en sont arrivés là, pourquoi l'usine a été contrainte de fermer alors qu'elle a reçu des subventions de la mairie et qu'elle aurait pu rester un fleuron de l'industrie calaisienne."

Une usine désaffectée mais toujours classée SEVESO seuil haut

En mai dernier, l'usine, qui comptait 104 salariés, a en effet été placée en liquidation judiciaire . En revanche, elle est toujours sous haute surveillance puisqu'elle reste classée SEVESO seuil haut, c'est-à-dire qu'elle présente des risques d'accidents majeurs.

Ce deuxième point a également motivé l'élue à porter plainte contre X. "Même si le site ne fonctionne plus, il reste sur place des produits dangereux, on ne sait même pas exactement ce qu'il y a dedans. On a une entreprise qui représente un danger pour la population qui s'inquiète, tout comme moi."

La mairie se dit "inquiète"

Cet été, deux incidents ont en effet inquiété les riverains : un dégagement de fumées et un dégagement de vapeurs de gaz . La préfecture a sommé plusieurs fois le mandataire judiciaire de sécuriser le site et d'évacuer les produits dangereux, mais l'opération coûte cher. "Au bout du compte, rien ne bouge, alerte la maire de Calais. L'Etat est en train de racler les fonds de tiroirs pour trouver entre 800.000 et un million d'euros pour déménager ces produits mais nous, on ne veut pas attendre indéfiniment. On est en droit d'être inquiet, les riverains, la maire que je suis et l'adjoint à la sécurité. Il était donc important qu'on puisse avoir une action judiciaire pour faire bouger tout le monde."

Dans ce dossier, la préfecture a organisé en septembre une réunion avec les riverains pour tenter de répondre à leurs questions.