Après la fermeture du Parc des sports d'Annecy le maire dénonce la mauvaise gestion de ses prédécesseurs

Après la décision du préfet de Haute-Savoie vendredi dernier de maintenir fermé le Parc des Sports d'Annecy, et attendant le résultat dans environ deux mois, d'une étude complémentaire sur la solidité du béton des auvents des tribunes, les élus de la ville et les présidents de la dizaine d'associations sportives, soit quelques 2000 pratiquants, qui se retrouvent à la porte de leurs installations à quinze jours des inscriptions pour une nouvelle saison, se sont retrouvés ce mardi au boulodrome municipal qui jouxte le Parc de Sports pour organiser un provisoire à durée indéterminée.

Avant d'évoquer avec les présidents de clubs les solutions de repli pour leurs activités, le maire d'Annecy François Astorg a regretté:

Mais au-delà des questions d'infrastructures, il est aussi question de vétusté, de manque d'entretien. Que ce soit au Parc des Sports ou au boulodrome, on a fermé des toilettes insalubres. Donc je dis clairement qu'il y a pour l'instant une mauvaise gestion des infrastructures, et dès septembre, nous allons lancé un diagnostic sur d'autres installations, comme les deux stades nautiques, d'Annecy-le-Vieux, et des Marquisats.