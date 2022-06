Après la fin de l'institution niçoise "Chez Felix", le gérant envisage à 57 ans de "se reconvertir"

Les parents, Félix et Mathilde l'ont lancé, Jean-Charles Allais et sa femme, Marie, l'ont ensuite repris. À compter du 1er juillet, un autre restaurateur reprend le commerce : il a remporté l'appel d'offre lancé par la mairie, contrainte de le faire par la loi.

Jean-Charles Allais est dégouté. Le gérant de "Chez Félix", l'un des meilleur Pan Bagnat de Nice, a du fermer sa boutique. Fondé par ses parents, après 56 ans d'existences, Jean-Charles Allais n'a pas remporté l'appel d'offre et un autre repreneur a été choisi par la municipalité.

Invité du 8h15, il raconte ses difficultés et nous parle de sa situation.

Pourquoi avez-vous fermé ?

Il y a eu un appel d'offres et comme nous n'avons pas pu surenchérir, nous avons perdu. Les critères de décision sont ainsi faits. A 70 % la décision prend en compte le loyer et les produits, la cuisine nissart ou les aliments bio ne comptent que pour 30 %. Une personne a mis plus d'argent que moi. La mairie a fait prévaloir cette règle : "L'argent, pas de sentiment, on casse pas une institution pour de l'argent".

En voulez-vous à la mairie de Nice ?

"Je reconnais qu'ils ont fait des gestes. Ils ont essayé de m'accompagner dans ma sortie. Ils m'ont proposé quelques endroits, quelques locaux, mais vraiment rien de satisfaisant. J'espérais que la mairie, pour l'institution "Chez Felix", fasse une exception à la règle, mais ça n'a pas été le cas.

Et maintenant qu'allez-vous devenir ?

"J'ai 57 ans, je suis en pleine réflexion. Soit reprendre une affaire, soit changer carrément. C'est compliqué, on est ensemble avec mon épouse, on est en pleine réflexion."