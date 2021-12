Après la Haute-Vienne, un loup a été officiellement identifié en Corrèze

C'est donc officiel. Un grand canidé a été observé en Corrèze. C'était samedi dernier vers 16h sur la commune de Saint-Ybard. L'animal a été pris en photo et l'observateur a "transmis toutes les indications nécessaires à la Fédération départementale des chasseurs (...) qui les a communiquées (...) pour expertise au réseau Loup de l'Office Français de la Biodiversité" précise le communiqué de la préfecture.

Cohabitation impossible

L'office a conclu qu'il s'agit "très probablement" d'un loup gris, rappelant que deux observations visuelles de loup avaient eu lieu à Neuvic en janvier 2017. Probable ou certaine cette arrivée du loup en Corrèze provoque déjà comme en Haute-Vienne la colère du monde agricole. Celle de Tony Cornelissen, président de la Chambre d'agriculture de la Corrèze en tête. Celui-ci rappelle qu'une étude réalisée depuis 18 mois avait conclu à l'impossibilité d'une cohabitation entre le loup et l'élevage tel qu'il est pratiqué en Corrèze et plus globalement en Limousin

Que la Corrèze soit une "Zone Difficilement Protégeable"

À l'appui de cette étude Tony Cornelissen a demandé que la Corrèze, mais aussi les deux autres départements de l'ex-Limousin, soit reconnue Zone Difficilement Protégeable. "_On aurait la possibilité et de le réguler, et de le détruire_, et qu'on le fasse ensemble avec l'administration". Le président de la Chambre rappelle qu'en Corrèze l'ensemble des éleveurs soutiennent cette demande. Et Tony Cornelissen regrette qu'on écoute trop "les minorités agissantes" qui "veulent que le loup soit là". "Il n'ont jamais vécu avec des animaux et ne se rendent pas compte des conséquences". Et de prédire que "si on laisse le loup s'installer ce sera la fin de l'élevage en Corrèze". Tony Cornelissen demande une réunion d'urgence de la cellule loup