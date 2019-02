"Je suis en danger". A Annemasse, la femme poignardée par son ex-mari avait appelé à l'aide.

Quelques semaines avant d'être poignardé par son ex-mari le 28 janvier à Annemasse, une femme s'était confiée à l'Association "Espace Femmes" à la Roche sur Foron. Après 5 dépôts de plainte pour violences, elle se sentait en danger de mort, et pas écoutée.

L'association a reçu 720 femmes en 2018, plus de 500 ont porté plainte

La Roche-sur-Foron, France

"Elle allait partout pour dire je suis en danger , faites quelque chose!"

Dans les locaux de l'association Espace Femmes à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie, association d'aide aux victimes de violences familiales, Caroline peine à contenir son émotion, et sa colère. Depuis deux ans, cette éducatrice spécialisée accompagnait Gulcin dans la séparation d'avec son ex-mari.

Le 28 janvier, au pied de son immeuble, le mari poignarde son ex-femme venue récupérer leur quatre enfants.

Ce jour-là, comme le lui avait conseillé l'association d'aide aux victimes, la jeune femme n'était pas venue seule chercher ses enfants. Elle s'était faite accompagner d'un ami, lequel a été sérieusement blessé par l'ex-conjoint, un homme de 44 ans qui est aujourd'hui en détention provisoire, et mis en examen pour meurtre par conjoint, et tentative de meurtre.

Gulcin avait 34 ans, 4 enfants, son travail de monitrice d'auto-école et un appartement à Annemasse. "Elle avait repris sa vie en main, et son indépendance, mais ça se passait mal. La dernière fois que je l'ai vue, c'est au mois de décembre 2018, un mois avant son assassinat. Elle est arrivée très en colère, en disant que personne n'était là pour la protéger, qu'elle avait déposé 5 plaintes, que Monsieur n'avait jamais été convoqué. Elle était _très inquiète pour sa vie_, et elle disait c'est soit lui, soit moi".

"Comment on fait après ça pour aider ces femmes qui passent leur temps à dénoncer, à essayer de se faire entendre".Caroline, éducatrice spécialisée. Copier

Le frère de la victime, que nous avons joint en Turquie, où se déroule cette semaine l'enterrement, nous a confirmé le dépôt de 5 plaintes, et "qu'il détient des preuves concernant les menaces" proférées par l'ancien mari de sa soeur.

"Pour elle, la justice ne l'entendait pas. Elle criait partout, à l'école, au commissariat, mais elle avait le sentiment que rien n'était fait pour la protéger"

Sur ces plaintes déposées, et sur les menaces évoquées, le Procureur de la république de Thonon-les-Bains, Philippe Toccanier, que nous avons interrogé a indiqué qu'il n'avait "rien à dire sur l'enquête en cours. Si les proches des victimes estiment qu'il y a eu des manquements, ils peuvent se constituer parties civiles".

"Gulcin est l'une des 19 femmes mortes depuis le début de cette année "

Anne, la directrice de Espace Femmes martèle ce chiffre. "Quand on répète qu'en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint, ou de son ex-conjoint, c'est encore pire que cela en ce début 2019".

"On dit aux victimes de porter plainte. Elles le font de plus en plus. Mais après?

En 2018, Espace Femmes a reçu 720 femmes victimes de violences. Plus de 500 ont porté plainte. "Mais il faut bien leur dire que _porter plainte, cela ne signifie pas être protégé_".