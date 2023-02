Après la mort du marcassin Pumba à Montauroux, des associations portent plainte pour "acte de cruauté"

L’histoire de Pumba a fait le tour des réseaux sociaux. Ce jeune marcassin, apprivoisé par les habitants du Chemin du collet de Bigarel à Montauroux (Var), a été abattu le 7 février dernier par un riverain, chasseur, surpris de voir l’animal au milieu de ses poules. Trois semaines après les faits, plusieurs plaintes ont été déposées.

Comme annoncé à France Bleu Provence quelques jours après les faits, les habitants qui s’étaient pris d’affection pour l’animal sauvage, ont porté plainte auprès de la gendarmerie pour "atteinte à la vie d’un animal apprivoisé", "mise en danger de la vie d’autrui" et "infraction au code de la chasse" .

Le collectif de riverains reçoit également le soutien de plusieurs associations de protection des animaux. La LPO, l’AVSANE (Association Varoise pour la Sauvegarde de l'Agriculture, de la Nature et de l'Environnement), le Conservatoire d’espaces naturels et la Fondation "30 millions d’amis" ont également porté plainte.

Plainte de 30 millions d'amis

Me Xavier Bacquet, avocat de 30 millions d’amis précise que "la plainte a été déposée pour acte de cruauté et destruction volontaire d’un animal sauvage". "La personne qui a commis cet acte pouvait tout à fait intervenir différemment afin d’écarter Pumba de son grain puisqu’il lui reprochait de manger son maïs avec ses poules, poursuit l’avocat. Il a donc volontairement détruit cet animal qui était pratiquement devenu un animal domestique".

"Certains vont dire que nous exagérons mais à partir du moment où "l’autre" est une gêne, que ce soit un homme ou un animal, c’est problématique pour la société. Si on ne prend pas en compte ce type de fait sur les animaux, des êtres vivants et dotés de sensibilité selon le Code civil, c'est la porte ouverte à la survenance de ce même type d’acte sur l'homme" conclue Me Xavier Bacquet.

Les habitants, eux, doivent rencontrer ce lundi le maire de Montauroux. La pétition qu'ils ont lancée en ligne quelques jours après la disparition de Pumba continue de recueillir des signatures avec plus de 20.000 soutiens.