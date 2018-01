Thoiry, Yvelines, France

Une bonne nouvelle pour mieux tourner la page d'un triste événement. Unesco, un jeune rhinocéros blanc du Sud âgé de deux ans et demi est arrivé ce jeudi à Thoiry en provenance du Safari de Peaugres (Ardèche) où il est né. Un transfert effectué dans le cadre du programme européen d'élevage et de conservation (EEP), qui veille notamment à assurer le brassage génétique des espèces menacées. Le nouveau venu rejoindra dans quelques temps Bruno (5 ans) et Grazie (37 ans), les deux autres spécimens du zoo, orphelins depuis près d'un an de leur compagnon Vince.

Traumatisme

L'arrivée d'un nouveau rhinocéros était surtout très attendue par les personnels du parc de Thoiry, qui ont vécu comme un traumatisme la mort de Vince le 7 mars 2017. Cette nuit-là, le mâle de 4 ans avait été tué de trois balles en pleine tête et sa corne principale longue de 20 cm avait été sciée. Un acte barbare dont les coupables n'ont pas été identifiés à ce jour (l'enquête de la gendarmerie est toujours en cours).

On ne s'y attendait pas du tout

Colomba de la Panouse, directrice générale déléguée du parc zoologique de Thoiry. Copier

Il n'y a que 20.000 rhinocéros blancs dans le monde. - Safari de Peaugres

Le parc a évidemment pris des mesures pour sécuriser l'enclos et l'habitat des rhinocéros blancs, désormais surveillés 24 heures sur 24. Le public devrait pouvoir découvrir Unesco dès la réouverture du parc, le 14 février.

Espèce menacée

En raison de ses cornes en ivoire très prisées sur le marché noir, le rhinocéros reste une espère menacée. Le braconnage connaît une hausse exponentielle ces dernières années en Afrique du Sud, où vivent 90% des 20.000 rhinocéros blancs du Sud. 250 spécimens sont actuellement en captivité dans des zoos européens, qui enregistrent une dizaine de naissances chaque année.