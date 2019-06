Un an après l'avoir adopté dans un refuge sarthois, un couple abandonne son chien chez le vétérinaire

Longnes, France

Les équipes du refuge "Molosses Land", basé à Longnes (Sarthe), n'ont pas manqué d'afficher leur colère sur les réseaux sociaux, ce dimanche 16 juin, dans un post supprimé depuis. Très habituées à publier régulièrement pour les chiens qu'ils gardent, elles ont alerté sur la situation d'Izor, staff de 6 ans. Après deux ans au refuge, ce chien qualifié "d'hyper affectueux" et de "joueur" avait été adopté, avant d'être abandonné un an plus tard par ses adoptants. En cause, la naissance de leur enfant ... et le fait qu'Izor "coûte trop cher".

De "l'énervement" et "un échec" pour le refuge

Dans la version du couple ayant laissé Izor chez une vétérinaire d'Île-de-France en plein week-end, le chien aurait été l'objet de diarrhées récurrentes nécessitant des frais vétérinaires. Le couple, ayant eu un enfant récemment, ne pouvait pas gérer toutes ces dépenses. Il craignait aussi la transmission de maladies.

Qu'en croire ? "Dans ce milieu, on est toujours méfiants sur ce qu’on nous dit, ce qui est vrai ou non", avoue Kelly Berthier, vice-présidente de l'association qui gère "Molosses Land" et comportementaliste canin. "On prend les informations comme on les a et on fait comme on peut."

"Le but n’est pas non plus d’enfoncer une famille."

D’où la suppression du premier post Facebook, publié sur la page dans la journée du 16 juin, un peu plus virulent que les derniers en date. "On ne veut pas de polémique", lance Kelly avec fermeté. "Le but n’est pas non plus d’enfoncer une famille qui a peut-être ses raisons. Même si on ne sera jamais d’accord avec cette attitude."

Au refuge "Molosses Land" de Longnes, une cinquantaine de chiens abandonnés ou errants ont été recueillis. Il en est adopté un par jour environ. © Radio France - Simon de Faucompret

"Il faut réfléchir ! Avoir un chien, c'est quasiment à vie."

Le président de l'association, Patrice le Guillou, s'avoue plus en colère : "Il faut réfléchir ! Avoir un chien, c’est quasiment à vie. Est-on capables de gérer financièrement, physiquement ? Dans ce cas-là, _la dame savait qu’elle allait sans doute avoir un enfant_. C’est facile, comme excuse."

Izor est donc revenu au refuge dès le dimanche 16 juin au soir, un peu avant 20h, un nouveau post était publié, invitant de nouveau à son adoption.

Izor a été repris en catastrophe par le refuge "Molosses Land", après avoir été abandonné par ses anciens adoptants. - Capture d'écran Facebook "Refuge Molosses Land"

50 chiens refusés par jour

Le refuge de "Molosses Land" possède une surface de 4 700 mètres² pour accueillir et soigner tous ces animaux. Il parvient à faire adopter 326 chiens par an, mais doit en refuser 50 par jour, faute de place et de ressources. "Cette année, depuis mai, c’est une catastrophe", soupire Kelly. "On nous appelle de partout pour récupérer des chiens, soit trouvés, soit abandonnés parce que les maîtres ne peuvent plus les garder." Les raisons : un déménagement, un divorce, un problème financier, l'arrivée d'un nouveau-né ...

La période estivale qui s'annonce est d'ailleurs, chaque année, une période bien sombre pour les refuges : sur les 100 000 animaux abandonnés chaque année par les Français, 60 000 le sont pendant l'été. Un chiffre peu glorieux pour la France, d'autant que c'est un record en Europe. Le refuge "Molosses Land" s'attend aussi à des abandons encore plus fréquents sur ces deux mois.