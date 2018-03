Villeneuve-lès-Maguelone, France

La toiture de l'entrée s'est effondrée sous le poids de la neige, des branches d'arbres jonchent l'allée qui mène au parcours d'accrobranche, certains arbres sont carrément au sol. Le parc d'activité Les Rochers de Maguelone à Villeneuve les Maguelone (Hérault) n'a pas été épargné par les intempéries.

L'assurance ne rembourse pas

"C'est un magnifique site, avec des chaînes qui ont plus de trois cent ans et qui pour certains sont par terre, se désole Pascale Védrine, la directrice du parc. Quand mes équipes sont arrivées, elles étaient en pleurs en disant "c'est mort, on a tout perdu". Ça fait très mal".

Le parc d'accrobranche est en partie détruit, ce qui oblige le parc a cesser ses activités. Mais l'assurance ne prend pas en charge l'intégralité des 100 000€ de travaux qui vont être nécessaires aux réparations. Pour ne pas fermer, les Rochers Maguelone en appellent à la solidarité.

L'équipe a besoin de bras pour ratisser le sable déplacé par les inondations et ramasser les branches d'arbre tombées au sol. Un appel à la solidarité a été diffusé sur la page Facebook. "On va faire un parc encore plus beau, encore plus moderne. Pas reproduit à l'identique, on va essayer d'apporter des nouveautés....et on commence déjà à avoir quelques idées", positive la directrice.

Des volontaires motivés

Une douzaine de personnes, salariés et bénévoles étaient sur le pont mercredi pour déblayer. Christian, Villeneuvois de longue date, est venu dès qu'il a pu. "C'est quand même une valeur de Maguelone, c'est un lieu d'attraction, on n'en n'a pas beaucoup. Donc c'est pas mal que des gens de Villeneuve viennent passer quelques heures pour _donner un petit coup de main_."

Plus de vingt personnes sont déjà inscrites pour participer à une journée de déblaiement collectif dimanche. Pascale Védrine se réjouit de cet élan de solidarité. "On a une série de personnes qui sont _arrivées avec leur tronçonneuse, leur pelle_, leur râteau pour venir nous donner un coup de main. Je suis impressionnée de cette générosité, c'est la cerise sur le gâteau."

Pour participer, il suffit de s'inscrire en ligne. Des journées de déblaiement sont organisées Dimanche 11, Lundi 12 et Dimanche 18 mars, de 9h à 13h. Un repas est offert aux participants.

L'équipe des Rochers de Maguelone espère rouvrir le parc le 1er avril.