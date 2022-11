Après la saisine de la défenseure des droits, une référente Aide Sociale à l'Enfance de la Somme témoigne

La défenseure des droits, Claire Hédon s’est saisie de la situation du service d'aide sociale à l'enfance dans la Somme et dans le Nord après une alerte des magistrats, des avocats et des travailleurs sociaux. Le manque de moyens des services sociaux est pointé du doigt. La Défenseure des droits va notamment se pencher sur le "manque de places en foyer et d'assistants familiaux", "des placements non exécutés", des délais parfois supérieurs à six mois pour les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, ou encore des "ruptures dans les parcours des enfants".

L'une des plus belles missions de la Terre, et pourtant on ne nous donne pas les moyens de la réaliser correctement.

Alice est référente ASE dans la Somme et elle n'est "absolument pas surprise", par cette saisine qu'elle appelait même de ses vœux. "On a la responsabilité de protéger des enfants, je trouve que c'est l'une des plus belles missions de la Terre, et pourtant on ne nous donne pas les moyens de la réaliser correctement", explique cette travailleuse sociale chevronnée.

Et Alice de raconter son quotidien dans les foyers de l'ASE du département. "Nous avons des enfants qui arrivent le vendredi et qui ne savent pas où ils vont passer le week-end. Cela génère quand même pas mal d'angoisses car ce sont des enfants qui sont jeunes et qui, toutes les 5 minutes demandent, est-ce que tu as des nouvelles, je ne veux surtout pas aller chez madame machin, dans tel endroit... On voit les angoisses qui montent, les incertitudes, parfois les colères. On y assiste un peu impuissant."

Oui je pense qu'on est pas toujours protecteur comme on devrait l'être

Et parfois, la situation est telle qu'Alice se pose des questions sur la décision même de placement. "Souvent oui, je mesure et je l'explique au magistrat, en disant, nous la réalité du terrain ce sont des accueils en foyers, je ne pense pas que cet enfant va pouvoir y tenir, parce que l'ambiance y est terrible, parce que c'est compliqué, parce que les éducateurs font ce qu'ils peuvent mais pas ce qu'ils veulent. Alors on dit à l'enfant qu'il ne peut pas rester chez ses parents parce que c'est un danger ou c'est source de conflit. Des fois, quand je vois ce qu'on leur propose, oui, comment cet enfant se construit dans sa tête ? Oui je pense que on est pas toujours protecteur comme on devrait l'être.

"Une attaque unilatérale" pour le président du Département

Alice aimerait que "une prise de conscience de ceux qui décident pour nous." Et le décideur, c'est le Conseil Départemental de la Somme. Son président, Stéphane Haussoulier a réagi ce mardi à la saisine de la défenseure des droits. "Sur la forme, le Département ne peut que s’étonner de cette attaque unilatérale, qui ne respecte en rien les principes élémentaires du contradictoire. La défenseure des droits ne s’appuie sur aucun élément factuel et n’intègre aucun élément de contexte, d’éclairage ou d’explication qui permettrait d’avoir un débat serein sur cette situation extrêmement importante et sensible qui mobilise le Département chaque jour", écrit-il dans un communiqué.