Manche, France

Large élan de solidarité à Saint-Jean-le-Thomas dans le sud de la Manche. Une cagnotte Leetchi a été lancée pour aider Bernadette Malle, 80 ans. Dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier, sa maison a subi de gros dégâts lors de la tempête Eleanore. Le mur et la terrasse de son jardin sont très abîmés. Le coût des réparations est important : 40 000 euros.

L'assurance va rembourser 7100 euros mais la somme du devis de reconstruction est impossible à trouver pour Bernadette : " mon mari vient de rentrer en Ehpad et nos deux retraites sont presque prises par le coût de l'Ehpad". Alors à 80 ans, Bernadette s'est remise à travailler, "nous faisions des chambres d'hôtes et des gîtes, j'avais gardé les gîtes mais je me remets à faire des chambres d'hôtes parce qu'il faut aider à financer. Je voudrais bien emprunter le moins possible parce qu'à mon âge ce n'est pas très agréable d'autant qu'il faudra rendre cet argent et je ne peux pas vendre ma maison, elle n'est pas vendable en l'état."

Rendre à Bernadette quelque chose qu'elle mérite

Quand elle a appris que ses amis se mobilisaient, Bernadette a été très surprise et très touchée. C'est Marie-Annick qui a eu l'idée de la cagnotte : " nous nous sommes réunis pour secourir tout simplement et pour lui rendre quelque chose qu'elle mérite. Il faut savoir que Bernadette a été à l'origine de la création d'une association très importante à Saint-Jean-le-Thomas, qui fait appel au partage de savoirs et fédère près de 500 membres pour des activités diverses."

Pour faire un don : Tempête Eleanor - soutien à Bernadette & Louis Malle de Saint-Jean-le-Thomas.